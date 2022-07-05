На Дону стартовал конкурс «Моя Ростовская область»

В донском крае стартовал конкурс "Моя Ростовская область" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Законодательное Собрание донского края объявило о страте конкурса рассказов «Моя Ростовская область».

Жители региона – пользователи социальной сети ВКонтакте, могут получить призы от депутатов донского парламента за рассказ о природе, культуре или истории родного края.

Участником творческого конкурса, приуроченного к 85-летию Ростовской области, может стать гражданин Российской Федерации, проживающий на территории Ростовской области и зарегистрированный в социальной сети ВКонтакте. Конкурс пройдет в два этапа.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

В первом этапе конкурса, с 1 июля по 31 августа, принимаются работы, которые в обязательном порядке должны включать в себя текст рассказа. Публикацию необходимо разместить в социальной сети ВКонтакте на личной странице конкурсанта с хештегом #Конкурс85РО.

Темами для рассказов могут стать интересные факты из истории Ростовской области любой эпохи, судьбы выдающихся людей, памятные места (географические, природные, исторические) и другие знаменательные факты о Донском крае.

Текст может быть написан в любом литературном жанре, также его можно проиллюстрировать фотографиями или видео материалами (они должны быть высокого качества и подписаны (название, кто изображен и т.п.)).

Ссылку на публикацию участник должен отправить в конкурсную комиссию на адрес электронной почты matveeva@zsro.ru (с указанием муниципального образования Ростовской области, в котором проживает участник конкурса и его контактной информации (Ф.И.О., номер мобильного телефона).

По итогам первого этапа конкурсная комиссия определит участников, занявших три призовых места – I, II и III отдельно по каждому муниципальному образованию Ростовской области (городскому округу и району).

Призерам вручат награды, а их работы попадут во второй тур конкурса.

До 30 сентября 2022 года будут выбраны три победителя второго этапа конкурса. Они будут награждены поощрениями Законодательного Собрания Ростовской области, а также смогут презентовать свои работы в стенах донского парламента на торжественном мероприятии.

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