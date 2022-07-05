ЧП в Ростове-на-Дону за последние сутки 6 июля 2022: женщина попала под поезд, а парочка угнала машину покататься

Самые громкие ЧП Ростова и области за последние сутки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ЧП в Ростове-на-Дону за последние сутки 6 июля 2022: день был насыщен тревожными новостями. Рассказываем о самых громких событиях.

- На железнодорожном перегоне "Красный маяк–Каратаево" 39-летняя жительница Мясниковского района попала под поезд, но выжила. С травмированным бедром и ключицей она попала в реанимацию.

- Ростовчанин во время свидания решил прокатить возлюбленную с ветерком, а для этого отверткой взломал чужую «десятку». Проснувшийся хозяин заявил о пропаже, и полиция объявила план-перехват. Подробности истории с погоней — здесь.

- Житель Ростовской области получил 16 лет колонии за убийство пожилого мужчины. Мужчина пришел домой к 75-летнему хозяину и представился сотрудником полиции, а когда его пустили, потребовал деньги.

- Пожилая ростовчанка лишилась 500 тысяч рублей, поверив лжекоммунальщикам. Женщины пришли якобы проверить счетчик, а когда их пустили в квартиру, одна ее отвлекла, а другая выкрала деньги.

- 22-летнего жителя Ростова-на-Дону на 3 месяца арестовали за распространение запрещенных, неонацистских идей в Интернете. Предварительно, нарушитель в своих интернет-пабликах называл военных преступников «героями» и поддерживал действия нацформирований.

- В Новочеркасске 19-летний водитель внедорожника Volvo XC90 сбил насмерть 61-летнего мужчину. Молодой человек не успел остановить машину и наехал на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

- Ростовчанин предстанет перед судом за публикацию эротических видео своей подруги в интернете. Мужчина сделал это из-за ссоры, незаконно распространив сведения о ее частной жизни.

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