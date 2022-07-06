Появилось видео первых секунд после хлопка в многоквартирном доме в Таганроге

В Таганроге в многоквартирном доме произошел серьезный пожар. Автор фото: читатель "КП"

В Ростовской области, в Таганроге, продолжают выяснять причину пожара в квартире на первом этаже дома, расположенного на улице Победа, и гибели в нем 58-летнего мужчины. Как рассказали «КП-Ростов-на-Дону» местные жители, перед тем, как вспыхнуло пламя, в округе слышали сильный хлопок.

ВЫЛЕТЕЛИ СТЕКЛА, РУХНУЛ БАЛКОН

А на видеозаписи с камер наружного наблюдения, которая оказалась в распоряжении редакции, отчетливо видно, как из окна на первом этаже вылетел яркий столп огня.

В результате почти полностью выгорела квартира. Также посыпались стекла из окон, упал балкон и часть кирпичной кладки.

Кстати, местные жители говорят, что стекла разбились не только в доме, в котором случилось ЧП, но и в соседней трехэтажке. А еще перед хлопком, утверждают жильцы квартир, в подъезде был слышен запах газа.

ОФИЦИАЛЬНО

Тем временем, в ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» прокомментировали происшествие.

- Техническое обслуживание внутриподъездного газового оборудования было проведено по графику в прошлом году. Договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования в квартире, где произошел хлопок, собственником не заключен, - сказали в пресс-службе ведомства.

В региональном следкоме сообщили, что по факту случившегося началась проверка, после которой следователи примут процессуальное решение.

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