В Ростовской области оштрафовали 496 водителей автобусов

Полицейские выявили 68 автобусов с техническими неисправностями. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Во время проведения профилактической проверки «Автобус» в течение недели автоинспекторы Ростовской области проверили все автотранспортные предприятия и водителей региона. В результате мониторинга полицейские выявили 68 автобусов с техническими неисправностями. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУВД Ростовской области.

Профилактическая проверка под названием «Автобус» проводилась в Ростовской области с 21 по 30 июня 2022 года. Целью мониторинга стало повышение уровня безопасности пассажирских перевозок и транспортной дисциплины водителей. Полицейские таким образом планировали выявить и пресечь факты эксплуатации технически неисправных автобусов и нарушений законодательства в области безопасности дорожного движения со стороны должностных и юрлиц автопредприятий региона. Что им и удалось сделать.

Всего за неделю сотрудники ГИБДД проверили 1276 автобусов различной вместимости. В результате к административной ответственности были привлечены 496 водителей автобусов. Дела об административных правонарушениях были возбуждены в отношении 56 руководителей транспортных предприятий и 17 юрлиц.

Полицейские выявили 68 автобусов с техническими неисправностями. Также 50 водителей перевозили людей с нарушениями правил перевозки пассажиров. За управление транспортным средством, не прошедшим техосмотр, было составлено 15 административных материалов. Как отметили в ведомстве, такой контроль за перевозками пассажиров автобусами по Ростовской области далеко не последний.

Напомним, в прошлом году в Ростове-на-Дону сгорело несколько пассажирских автобусов, работающих на городских маршрутах. В СМИ и соцсетях были описаны 6 случаев возгорания, но оказалось, что не все ЧП, представленные как пожар, таковыми и являлись.

По данным администрации Ростова, в городе при работе на линии в 2021 году произошло возгорание трех автобусов на муниципальных маршрутах. Так, 15 мая на маршруте № 40 на проспекте Стачки загорелся автобус марки НЕФАЗ, 26 мая — на маршруте № 67 также на проспекте Стачки — МАЗ 103965, а 11 июня на маршруте № 10 по улице Оганова — МАЗ 103. Данные транспортные средства эксплуатировались от 2 до 4 лет.

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