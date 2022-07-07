Мечтая о дочери-принцессе, полицейский из Ростовской области стал папой пятерых детей

Сергей и Екатерина Саванчук воспитывают четверых сыновей и дочку. Фото: предоставлено героем публикации

Константин Саванчук из Мартыновского района уверен, что в Ростовской области он – самый счастливый сотрудник полиции. И для этого есть все основания! Константин и его жена Екатерина воспитывают пятерых детей. Причем, беременной женщина была три раза.

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ

Мужчина совершенно случайно познакомился с будущей женой в интернете.

Обаятельная кареглазая брюнетка сразу же привлекла внимание Константина, и он позвал ее на свидание. Но женщина поначалу не принимала ухаживания. Говорит, не до этого было.

- Она у меня тогда руководила детским коллективом в местном дворце культуры и все свободное время также посвящала любимой работе с малышами. Постоянно от меня убегала, - смеется 36-летний старший лейтенант.

Но Константин отступать не собирался. А когда Екатерина согласилась на свидание, то полицейский в этот же вечер ей сказал, что она обязательно станет его женой.

Настойчивость и открытость кавалера покорили сердце женщины, и спустя почти полгода они расписались. А вскоре стали родителями – у супругов родился первенец. Сейчас самому старшему сыну, Никодиму, 16 лет.

- Решение о втором ребенке приняли единогласно. Я очень хотел дочь, - продолжает Константин.

И вот тест вновь показал заветные две полоски. Супруги тут же помчались на УЗИ.

Многодетный папа обожает красавицу-дочурку. Фото: предоставлено героем публикации

- Я ждал Катю в машине. И вот, она выходит от врача, садится в салон, и говорит, что у нас будет двойня. Сказать, что я удивился, ничего не сказать, - вспоминает Константин.

Вторая беременность, как и первая, протекала легко. В назначенный срок на свет появились Егор и Захар. Сейчас близнецам 11 лет. Но Константин и Екатерина продолжали мечтать о дочери.

- Жена тогда частенько шутила, мол, а если опять двое? Мы смеялись, так как были уверены, что такого просто не может быть, - продолжает многодетный папа.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Но у судьбы свои законы. В 2019 году женщина поняла, что опять беременна. И вновь - УЗИ, которое показало, что под сердцем мамы бьется еще два. Но на этом подарки судьбы не закончились. У супругов родилась королевская двойня, - мальчик и девочка.

- С ними было чуть сложнее, чем с близнецами. У Егора и Захара полностью совпадали биологические ритмы: они в одно время спали, бодрствовали и ели. А вот с Виктором и Викторией пришлось чуть сложнее. Без бессонных ночей не обошлось, - продолжает Константин.

Но все трудности – это сущие мелочи по сравнению с тем счастьем, которое дарят сыновья и дочурка.

- Она у нас - настоящее принцесса. Мальчишки иногда между собой ссорятся, но сестричке всегда и во всем уступают, - рассказываем многодетный папа.

Семья любит проводить время вместе. В выходные готовят барбекю, гуляют, ловят рыбу. Есть у них и свои традиции. Одна из них - отмечать День любви, семьи и верности.

- И это восьмое июля не будет исключением. Катя приготовит праздничный ужин, а я по дороге с работы куплю торт и цветы моим девочкам, - улыбнулся старший лейтенант.

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