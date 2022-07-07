ЧП в Ростове-на-Дону за последние сутки 7 июля 2022: подросток утонул, а малышка выпала из окна

За последние сутки в регионе стало известно о гибели при несчастных случаях сразу двух детей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

ЧП в Ростове-на-Дону за последние сутки 7 июля 2022: день опечалил сразу двумя детскими смертями на Дону и двумя - в соседней Калмыкии. Рассказываем о самых громких происшествиях.

- Из реки Кагальник подняли тело утонувшего 14-летнего подростка. По предварительным данным, ребенок утонул сам.

- В Калмыкии утонул 11-летний спортсмен из Тольятти, который проезжал регион с тренером.

- В Калмыкии под колеса грузовика попал 9-летний мальчик. Полиция нашла грузовик и водителя, которые, предположительно, участвовали в смертельном ДТП.

- В Каменске-Шахтинском двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на пятом этаже. Ребенок скончался от полученных травм.

- Трехлетняя девочка пострадала в ДТП при столкновении иномарки с деревом. От более серьезных последствий ее спасло детское кресло.

- Таганрожец потерял 360 тысяч рублей после разговора с мошенником. Тот по телефону представился сотрудником банка.

- В Новочеркасске задержали 40-летнюю местную жительницу при попытке передать запрещенные вещества в одно из исправительных учреждений города.

- Батайчанина задержали за продажу револьвера за 17 тысяч рублей. За это 24-летний батайчанин может получить наказание сроком до 8 лет лишения свободы.

- В Аксае 21-летняя девушка-пешеход пострадала в ДТП с автобусом. В тяжелом состоянии она попала в реанимацию районной больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи проверяют факт падения из окна двухлетней девочки в Ростовской области

Ребенок упал с пятого этажа многоквартирного дома в Каменске-Шахтинском (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Тело школьника подняли из реки Калитвы в Ростовской области

Следователи выясняют, как погиб ребенок (подробнее)