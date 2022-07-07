Что говорят ростовчане о лихорадке Ку, которую разносят клещи

Клещи заразили КГЛ, лихорадкой Ку, туляремией и болезнью Лайма жителей Ростовской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только жители региона привыкли к тому, что клещи могут разносить опасную крымскую геморрагическую лихорадку, которая может закончиться летальным исходом, как теперь узнали, что эти насекомые разносят еще и лихорадку Ку.

Жители Ростовской области, читатели «КП — Ростов-на-Дону» всерьез обеспокоены угрозой и активно комментируют ситуацию в наших группах в соцсетях.

«ТРАВИТЬ НАДО!»

Лихорадка Ку появилась почти век назад и давно распространилась по континентам, но ростовчане заговорили о ней только сейчас, когда узнали, что ей стали болеть земляки.

- Травить надо! Раньше и комаров травили! - призывает пользователь.

- Это в последние лет 20 они появились и расплодились. В детстве мы бегали на природе по кушерям и ни разу не слышали о клещах, - вспоминает один из читателей. - Потом они появились где-то на Урале, судя по новостям в СМИ тех времен, теперь у нас бедствие. Даже в центре города, на Пушкинской, собачники жалуются что снимают с собак клещей после прогулки.

Ростовчане надеются, что территории будут активнее обрабатываться от клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

- А потому что сейчас ничего не обрабатывают - ни дворы, ни посадки! - возмущен другой.

- Всю тайгу, все поля, луга, рощи и леса страны не обработаешь. Здесь наверное другая причина распространения клещей, - предположил еще один комментатор.

Как сообщает сайт каждой центральной районной больницы в регионе, в Ростовской области эндемичными для Ку-лихорадки стали Сальский, Песчанокопский районы и Ростов-на-Дону — здесь активнее всего клещи, которые переносят болезнь. ДНК возбудителя лихорадки Ку нашли у клещей в Батайске, Аксайском, Белокалитвенском, Морозовском, Неклиновском, Октябрьском, Семикаракорском, Усть-Донецком, Чертковском районах.

11 СЛУЧАЕВ КУ

Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Ростовской области, в регионе ведется оперативный мониторинг по клещевым инфекциям. В регионе зарегистрировано уже 16 случаев заболевания КГЛ: инфицированы оказались жители Новошахтинска, Пролетарского, Сальского, Октябрьского, Ремонтненского, Тацинского, Зимовниковского, Целинского, Орловского, Дубовского и Морозовского районов. Зафиксированы четыре случая иксодового клещевого боррелиоза — в Ростове и Шахтах,18 случаев заболевания коксиеллезом или лихорадкой Ку: 11 случаев — в Сальском райойне и семь — в Ремонтненском. А в Зимовниковском районе один человек заболел туляремией.

Как борются с распространением опасных клещей в регионе? Проводятся противоклещевые обработки эпидемиологически значимых участков, в том числе пастбищ (в управлении ветеринарии отчитались, что первично обработано 100 тысяч голов крупного и мелкого рогатого скота, а повторно немногим менее), зон отдыха людей, пришкольных лагерей и детсадов. Обработано уже более 8,3 тысячи гектаров.

Если после контакта с клещами человек почувствует недомогание, нужно обратиться к медикам. Фото: Мария ЛЕНЦ

Также специалисты выборочно обследуют уже обработанные площади. Процесс выглядит любопытно: энтомологи волочат по траве и кустам флаг из белой вафельной ткани. Поскольку клещи всегда находятся в выжидательной позе, то цепляются за ткань. Остается только пересчитать «улов».

30 МИНУТ, ЧТОБЫ СНЯТЬ

Так что лето, дача, шашлыки — это хорошо, но лучше уж поберечься. Как объясняют врачи-эпидемиологи, лучшая профилактика клещевых инфекций — не брызгать репелленты, а не дать клещу присосаться к коже.

Не зря со школы детвору учат осматривать друг друга после прогулки. Клещи долго, до получаса, выбирают место, чтобы присосаться. Это обычно скрытые участки под одеждой. Так что можно успеть его снять, пока не прицепился.

Идеальный вариант — снять клеща в травмпункте. Медики соберут эпидемиологический анамнез, проверят прививки.

А сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии. В Ростове он находится по адресу — улица 7 Линия, 67, кабинет 301, с 9.00 до 16.00.

- Если после укуса вы почувствовали недомогание, повышение температуры, мышечные или суставные боли необходимо срочно обратиться к врачу, - рекомендуют ростовские санврачи.

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