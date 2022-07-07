В донском парламенте обсудили систему обращения с твердыми коммунальными отходами

В Заксобрании Ростовской области обсудили систему обращения с ТБО. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове, в областном Законодательном собрании, депутаты, представители региональной власти и муниципалитетов, а также профильные эксперты за круглым столом обсудили систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Как пояснил в начале встречи модератор мероприятия, зампредседателя комитета Законодательного собрания Ростовской области по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Сергей Ковалев, поводом для обсуждения стали многочисленные обращения дончан, задающихся вопросами сбора и утилизации мусора в регионе.

ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УТИЛИЗАЦИИ ТБО

Участники круглого стола отметили, что реализация системы обращения с ТБО на Дону проходит успешно. Однако, подчеркнул Сергей Ковалев, в планах, намеченных ранее, произошли изменения.

Среди них уменьшение количества межмуниципальных экологических отходоперерабатывающих комплексов (МЭОК).

Ранее предполагалось, что в Ростовской области будут работать восемь МЭОКов. Сейчас принято решение, что таких предприятий будет пять.

Основной фактор, которым обусловлена оптимизация, - препятствование росту тарифов за вывоз мусора.

Как подчеркнул Сергей Ковалев, несмотря на увеличение транспортного «плеча», которое будут обязаны обслуживать действующие МЭОКи, тарифы будут значительно меньше, чем они были бы при строительстве дополнительных комплексов.

- В текущей ситуации, связанной с санкциями, мы должны держать на контроле все производственные процессы и понимать, что у нас все делается в срок, несмотря ни на какие внешние обстоятельства. Как заявляют представители региональных операторов, все идет по плану и никаких остановок быть не должно, - отметил парламентарий.

«СЕРЫЕ ВОЗЧИКИ» И СТИХИЙНЫЕ СВАЛКИ

Однако региональные операторы рассказали о некоторых проблемах, характерных для всех муниципалитетов Дона.

Речь идет о так называемых «серых возчиках». Это владельцы грузовиков, которые за плату вывозят отходы, накопленные местными жителями.

С одной стороны, они делают полезное и нужное дело. Но вот только утилизируют отходы, нарушая все санитарные правила. Это, казалось бы, полезное дело приводит к появлению свалочных очагов как в населенных пунктах, так и на их окраинах. «Серые возчики» зачастую оставляют мусор не на полигоне, а в ближайшей лесополосе, овраге или попросту на контейнерной площадке.

За круглым столом предложили ужесточить ответственность за сброс отходов в не предусмотренных для этого местах. Также участники дискуссии высказали мнение о том, что необходимо легализовать этот «серый» бизнес.

Представители регоператоров выступили с инициативой создания транзитных площадок на территории муниципалитетов, на которые уже не «серые», а легальные возчики смогут привозить собранные отходы, а региональный оператор займется их дальнейшей доставкой в МЭОК.

Все озвученные предложения по совершенствованию системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Ростовской области будут проанализированы и объединены в итоговый перечень рекомендаций, которые направят во все задействованные структуры и ведомства.

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