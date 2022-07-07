Документы граждан ДНР, ЛНР и Украины для пребывания в Ростовской области: публикуем полный перечень

Публикуем полный список необходимых документов для вынужденных переселенцев. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Документы граждан ДНР, ЛНР и Украины для пребывания в Ростовской области: узнали полный список необходимых бумаг. В наш регион каждый день прибывают десятки тысяч вынужденных переселенцев из этих регионов. И многие остаются на Дону. В региональном правительстве напомнили о перечне документов, опубликованном Пограничным управлением ФСБ по Ростовской области, который нужно иметь при себе приехавшим.

Как указано в подпункте 42 пункта 2 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года № 635-р, граждане Луганской и Донецкой Народных республик, Украины могут въехать в Россию из любого государства.

ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ

Поскольку для граждан России и Украины принято Соглашение о безвизовых поездках, то достаточно следующих документов:

- паспорт гражданина Украины,

- паспорт гражданина Украины для выезда за границу,

- дипломатический паспорт,

- служебный паспорт,

- проездной документ ребенка,

- свидетельство о рождении детей в возрасте до 16 лет — при условии выезда в сопровождении родителей или усыновителей, опекунов, попечителей или лиц, уполномоченных на это родителями или усыновителями, опекунами и попечителями.

- удостоверение личности моряка при наличии судовой роли или выписки из нее,

- удостоверение личности на возвращение в Украину — требуется только при возвращении.

- ID-карта.

ДЛЯ ГРАЖДАН ЛНР

- паспорт гражданина Луганской Народной Республики,

- свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет,

- временное удостоверение личности гражданина ЛНР — только для возвращения.

Также граждане ЛНР и ДНР могут следовать по всем видам документов, которые указаны в приложении № 2 к Соглашению.

Кроме того, пропуск осуществляется по действительным документам на право пересечения государственной границы Российской Федерации.

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