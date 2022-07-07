Многодетный пристав из Ростова, остановивший вооруженного преступника, рассказал о семье и службе

Султан Байсултанов вернется на службу, несмотря на то, что получил серьезные ранения. Фото: предоставлено героем публикации

Лейтенант Султан Байсултанов работает в службе судебных приставов вот уже 13 лет. За это время он видел многое. Не так давно, рискуя собой, задержал преступника, который пытался сбежать из Пролетарского районного суда. Вот только за свою смелость мужчина получил серьезную расплату. Беглец начал отстреливаться и шесть пуль попали в пристава.

«Я ДАЖЕ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ БОЛИ»

- Две – в плечо. Но тогда я даже не почувствовал боли. Даже не сразу понял, что ранен. А потом – очередной выстрел, и ранение в ногу. Вот тут было больно, - говорит он.

Но, несмотря на раны, Султан с напарником смогли обезвредить злоумышленника.

Сейчас лейтенант на больничном. Его жизни ничего не угрожает. Мужчина ждет не дождется, когда его выпишут. Говорит, соскучился по службе.

- Это мой долг, моя работа. Конечно, вернусь к своим обязанностям даже после таких ранений, - сказал Султан.

К слову, за время службы в ФССП он был награжден несколькими ведомственными наградами, среди которых и медаль «За службу III степени».

«СЕМЬЯ - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ!»

При этом Султан до сих пор не перестает удивляться и сокрушаться, когда разводятся супруги. Об этом накануне Дня семьи, любви и верности он рассказал корреспонденту "КП - Ростов-на-Дону".

- Семья же – это самое главное, ничего не может быть важнее, - говорит 52-летний мужчина.

Мужчина просто не понимает, почему в Ростове так часто разводятся?

- Бывает, на суд приходит молодая женщина, беременная, и настаивает на расторжении брака. Мне всегда грустно в такие моменты. Кстати, в Чечне разводов крайне мало, и если у супругов есть дети, а брак расторгли, то малыши остаются с отцом. Потому что именно он, а также дедушка закладывают нравственные принципы ребенку, - рассказывает мужчина.

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК – ЭТО ПОДАРОК»

Байсултанов считает себя самым богатым человеком на земле.

- У меня двое сыновей и три красавицы – дочери. А еще – внук и внучка, - с гордостью говорит лейтенант. – Я – самый богатый человек на земле.

Со своей женой Заремой Султан был знаком с самого детства.

- Росли в одном дворе. Ухаживал за ней годик, наверное. А потом просто подошел и сказал: «Ты будешь моей женой?». Она взяла время подумать. Думала недолго, ответила согласием, - рассказывает Султан.

Вскоре у супругов родился первенец. Сейчас ему 26 лет. Кстати, он уже сам муж и отец двоих деток. После - еще сын и три дочери. Султан говорит, что никогда не задумывались с женой о том, скольких детей они хотят.

- Как судьба распорядится. Каждый ребенок для нас – это подарок. Я сам, впрочем, как и жена, росли в многодетной семье, - улыбается мужчина.

УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ И ПОМОЩЬ МЛАДШИМ

- Старший сын, невестка и внуки живут с нами в одном доме, в Грозном. Я хоть и работаю в Ростове, но к своим езжу постоянно, - продолжает многодетный отец.

По словам Султана, к его приезду Зарема и невестка всегда готовятся. Накрывают вкусный стол, стараются порадовать главу семьи особенными блюдами.

А еще у Байсултановых много традиций.

- Например, на Курбан-Байрам всегда собираются все родственники, а это – 300-350 человек, - продолжает пристав.- У нас в роду уважают старших, помогают младшим.

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