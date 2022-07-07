Депутаты донского парламента приняли поправки в областной бюджет

Депутаты Законодательного Собрания внесли поправки в бюджет. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове прошло внеочередное заседание Законодательного Собрания. На нем был скорректирован бюджет региона на этот год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ РОСТ БЮДЖЕТА

- Основные изменения предусматривают существенный рост параметров бюджета. Мы стремимся при появлении дополнительных финансовых ресурсов направлять их на решение приоритетных задач в социальной сфере и в развитии Ростовской области. В январе-мае темп роста оборота организаций составил 110,9% к аналогичному периоду прошлого года. Это принесло рост налоговых поступлений в казну области на 5,75 млрд. рублей, - прокомментировал Александр Ищенко.

Наибольший рост оборота показали предприятия машиностроительного сектора, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств и другие.

- С учетом внесенных поправок всего объем собственных доходов составил уже 180 млрд рублей, что на 3,3 % больше от первоначально принятого бюджета 2022 года. Также рост параметров бюджета обеспечен дополнительными безвозмездными поступлениями из федерального бюджета, которые будут распределены по целевому назначению, - отметил спикер Заксобрания.

Таким образом, расходы регионального бюджета на этот год увеличиваются на 17 миллиардов 400 миллионов рублей.

- Преимущественно, это социальные расходы, которые связаны с реализацией решений, принятых на федеральном уровне. В том числе – на два с половиной миллиарда рублей увеличен объем средств на осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, - продолжил Александр Ищенко.

НА ЧТО ПОЙДУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА

Также дополнительные средства пойдут на повышение заработной платы в связи с доведением МРОТ с 1 июня 2022 г. до уровня 15 279 рублей предусмотрено 1,3 млрд рублей; еще 1,1 млрд рублей дополнительно направят на зарплату работникам муниципальных учреждений образования.

На социальные выплаты населению в связи с увеличением прожиточного минимума дополнительно предусмотрено еще 523,8 млн рублей.

Кроме этого, на 4 млрд рублей увеличиваются расходы в сфере дорожного хозяйства (средства, в том числе, пойдут на строительство автомобильной дороги «Западная хорда»).

Также выросли расходы на строительство и капитальный ремонт школ и детских садов.

Еще дополнительные средства будут направлены на питьевое водоснабжение Аксайского, Целинского, Цимлянского и Неклиновского районов, на объекты водопроводно-канализационного хозяйства в Целинском, Сальском, Чертковском районах, на строительство, реконструкцию и проектирование объектов водоснабжения в Каменском, Обливском, Целинском и Усть-Донецком районах.

- В результате внесенных изменений параметры областного бюджета на 2022 год составляют по доходам 263,9 млрд рублей, а по расходам – 284,8 млрд рублей, - подытожил Александр Ищенко.

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