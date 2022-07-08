Погода в Ростове-на-Дону в выходные 9 — 10 июля: публикуем прогноз

В выходные в Ростове и области будет жарко. Фото: Оксана ЗУЙКОВА

Погода в Ростове-на-Дону на выходные 9 — 10 июля: июльская жара набирает обороты. Но в области не обойдется без дождей и грозы. Публикуем подробный прогноз от синоптиков Ростгидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в субботу, 9 июля, без существенных осадков. Ветер ожидается восточный и юго-восточный — 6 - 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +20-22 градуса, а днем — от +34 до 36 градусов.

В воскресенье, 10 июля, вечером возможен кратковременный дождь и гроза, в остальное время без существенных осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный — 6 — 11 метров в секунду, днем, а также при грозе порывы — 15 — 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от +21 до +23, в дневные часы еще жарче - +35 — 37.

В Ростовской области в субботу вечером местами прогнозируют кратковременный дождь и гроза, в остальное время - без существенных осадков. Ветер будет восточный и юго-восточный - 6-11 метров в секунду, в отдельных районах ожидаются порывы 12 - 14 метров в секунду. Ночная температура составит от +18 до +23, по северу и востоку до +11, днем столбики термометров покажут от +31 до +36.

В воскресенье местами будет кратковременный дождь и гроза. Днем местами по югу и востоку региона ожидается пыльная буря. Ветер восточный и юго-восточный — 6 - 11 метров в секунду. Днем местами, а при грозе - порывы 15 - 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +19 - 24, по северу и востоку - до +13, а днем — от +31 до +36, местами до +39.

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