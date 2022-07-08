Два трупа за 40 овец и ружье: жителя Дагестана обвиняют в двойном убийстве в Калмыкии

Следствие считает, что обвиняемый продал 40 овец, а оружие забрал. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Цена двух жизней — 40 овец, ружье и патроны. В Калмыкии завершили расследование громкого уголовного дела о двойном убийстве на чабанской точке. Как рассказали "КП - Ростов-на-Дону" в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия, обвиняемый — житель Дагестана. Но обо всем — по порядку.

ПРИЕХАЛ КАК ПОКУПАТЕЛЬ

Все произошло еще зимой. По версии следствия, 22 января 2022 года 51-летний житель Республики Дагестан прибыл на одну из животноводческих стоянок в 15 километрах от поселка Улан-Хол в Лаганском районе и завел с работниками знакомство под видом покупки скота.

Двойное убийство произошло в январе. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

По версии следствия, улучив момент, 27 января он устроил ссору с двумя местными жителями, похитил у них нарезное длинноствольное огнестрельное оружие и 27 патронов к нему. А после расправился с обоими — хозяином точки и его работником. Позже криминалисты увидят множественные колото-резанных ран на телах обоих, а в хозяина еще и стреляли. Убитыми оказались 63-летний местный житель и 67-летний житель Республики Дагестан.

Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый спрятал тело одного потерпевшего в сеннике хозяйственного двора, а тело другого закопал в загоне для скота. А потом забрал 40 голов мелкого рогатого скота, три мобильных телефона, оружие с патронами и скрылся.

Правоохранители нашли два тела на чабанской точке. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

НАШЛИ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ

В итоге украденный скот он продал, а ружье и патроны отвез к себе домой, в Дагестан. Там его и нашли оперативники при обыске через пару дней, 30 января. Об убийстве правоохранителям стало известно 29 января, а на следующий день они уже вышли на подозреваемого.

- По уголовному делу был проведен целый комплекс следственных действий: допрошены более 30 свидетелей, назначены и проведены медико-криминалистическая экспертиза, одорологическая — на запах, баллистическая, трасологическая — по оставшимся следам и иные судебные экспертизы, - рассказали в калмыцком следкоме. - Общий ущерб составил 386 тысяч рублей.

У убитых были украдены ружье и 27 патронов. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

Следователи Черноземельского межрайонного отдела уже завершили расследование уголовного дела в отношении 51-летнего мужчины. Его обвиняют сразу по четырем статьям Уголовного кодекса: за разбой, убийство двух лиц, хищение, перевозка и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

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