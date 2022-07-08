«Истинной опорой и защитой для любого человека является семья»: Как в Ростове отметили День семьи, любви и верности

В Ростове чествовали семьи-долгожители. Фото: сайт администрации Ростова

В честь Дня семьи, любви и верности в парках Ростова прошли семейные праздники. В ясный солнечный день сюда пришли сотни горожан вместе со своими семьями. Родители забыли на миг, что они взрослые, и чертили на асфальте вместе со своими малышами «Крестики нолики», а еще мастерили из разноцветной бумаги ромашки и боролись за звание лучшей семьи.

В ДЕНЬ СЕМЬИ 104 ПАРЫ ЗАКЛЮЧИЛИ БРАК

Поздравил утром с семейным праздником ростовчан и сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Истинной опорой и защитой для любого человека является семья. Сначала та, в которой мы растем, потом - та, которую создаем. В настоящей семье всегда трудности преодолеваются вместе, мечтают и воплощают общие планы в жизнь, - обратился к дончанам Алексей Валентинович. - Особенно мы гордимся нашими парами-долгожителями, которые пройдя вместе путь длинною в несколько десятков лет, продолжают смотреть друг на друга с нежностью, заботиться друг о друге и поддерживать на любом жизненном этапе.

Алексей Логвиненко пожелал каждой ростовской семье благополучия и счастья. Фото: сайт администрации города

Кстати, в семейный июльский день 104 пары ростовчан зарегистрировали свой брак. А все потому, что в православной церкви в 8 июля отмечается день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые считаются образцом супружеской пары и покровителями брака.

ПЕКЛИ ПИРОГИ И ПЕЛИ ПЕСНИ

В семейный день в парке имени Вити Черевичкина большие и маленькие смогли погрузиться в детство. Во время фестиваля-конкурса «Рецепт счастья» восемь семей готовили пироги по рецептам своих бабушек и прабабушек. У некоторых даже сохранился рецепт, передаваемый на протяжении многих лет из поколения в поколение.

Но чтобы победить в конкурсе, семьям необходимо было придумать свою визитную карточку. И тут фантазии членов семей не было предела. Каждый пытался показать свою семью только с лучших сторон - кто во что горазд. Одни читали стихотворения, другие пели песни и частушки, танцевали. А некоторые вошли во вкус и показали зрителям театрализованную постановку.

Также перед зрителями выступили и лучшие творческие коллективы города.

НАЙДЕТСЯ ВСЕ: БУКЕТЫ ИЗ РОМАШЕК, АКВАГРИМ И КНИГИ

Городские библиотеки тоже не остались в стороне от празднования. Специалисты библиотек вышли в парки Ростова со своими развлекательными программами и проектами.

В парке Вити Черевичкина каждый желающий мог узнать об истории ростовских парков на фотовыставке «Хронотоп города. История парков». Самые маленькие с большим интересом рассматривали фотокарточки и задавали библиотекарям вопросы.

Тут же, недалеко от фотовыставки, была организована игра для всей семьи. У взрослых и детей особый интерес вызвала игра в «Крестики нолики». Родители вместе с детьми расчерчивали асфальт разноцветными мелками и вели настоящие бои за свои нолики и крестики.

Для любителей чтения тоже нашлось занятие по душе. Работники библиотек организовали выставку книг, где каждый ребенок мог выбрать понравившуюся и прочитать ее вместе с мамой и папой.

А в парке Островского гостям наносили на лица аквагрим и учили их мастерить символ семьи, любви и верности - ромашку. Пока детвора пыталась аккуратно вырезать из цветной бумаги необходимые детали для цветка, родители помогали этот бумажный букет собирать.

Также здесь прошла семейная викторина, участники которой должны были правильно ответить на вопросы ведущих. Та семья, кто безошибочно справлялась с заданием и выигрывала приз.

И это далеко не все. День семьи, любви и верности в Ростове будут отмечать еще два дня.