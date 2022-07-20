«Я всегда хотел приносить радость детям»: как господдержка помогает воплощать мечты

Фото: из архива Андрея Калиниченко

Перед открытием своего бизнеса многим бывает страшно – а вдруг не хватит средств или вообще ничего не получится. И кто подскажет - как все сделать правильно? Так думал и Андрей Калиниченко – организатор развивающего детского центра в Ростове-на-Дону. Многие его страхи исчезли после оформления статуса самозанятости, а программы господдержки позволили открыть дело, о котором он давно мечтал.

- О том, чтобы начать свое дело я думал давно. Но решиться было сложно, ведь бизнес – это всегда риски. И только со временем стало понятно, что когда есть непреодолимое желание, оно перекроет все страхи. - поделился Андрей Калиниченко.

Детский центр под руководством Андрея открылся в конце мая. Это развивающий клуб для детей от 2 до 6 лет, в котором малышам помогают развивать творческие навыки и мелкую моторику, где проходят тренировки памяти и логического мышления. Здесь можно заняться lego-конструированием, поиграть в настольные игры, вылепить шедевр из пластилина и изучить с преподавателем новую книгу.

- Сейчас родителям часто физически не хватает времени на воспитание детей. И многие ребята даже не знают, чем себя занять. У них маленький словарный запас, плохо развита память, а гаджеты вытеснили все иные виды игровой деятельности. Нам же хотелось создать такое пространство, в котором дети будут развиваться и получать удовольствие, а родители будут уверены, что их дети в надежных руках. - рассказал Андрей. - Мы пока только в самом начале пути. Но верим, что наш клуб будет приносить радость детям. Мы хотим, чтобы будущее было за мыслящими детьми, перед которыми не будет никаких преград.

Начать свой бизнес с нуля всегда не просто. Чтобы все сделать грамотно, Андрей обратился за помощью в центр «Мой бизнес». Специалисты центра дали подробные консультации по правовым, налоговым и другим важным вопросам открытия детского клуба. А затем, когда Андрей был готов, он оформил заявку на предоставление микрозайма для самозанятых в размере 300 000 рублей. Льготное финансирование по низким ставкам доступно и для начинающих предпринимателей с первого дня регистрации в статусе ИП или ООО.

Фото: "Мой бизнес"

- Заявка на получение микрозайма была рассмотрена всего за неделю. Процентная ставка при этом составляет всего 1%. Этот факт даже повергает в некоторый приятный шок. Такая ставка кажется просто фантастической, но она абсолютно реальная! – подчеркнул руководитель клуба.

Андрей Калиниченко отмечает, что статус самозанятого он выбрал практически сразу, поскольку этот режим позволяет работать прозрачно и не бояться штрафов, при этом не требует дополнительной отчетности, а все операции можно проводить через мобильное приложение. Для самозанятых установлена щадящая налоговая ставка в размере 4% при реализации услуг физическим лицам, а всем начинающим предпринимателям оказывается колоссальная поддержка.

- У нас небольшой клуб, но именно наш пример, возможно, станет «трамплином» для других, пока еще мечтателей. Ведь чем больше откроется детских центров, тем больше деток смогут окунуться в интересный мир игры! А другим предпринимателям я бы посоветовал верить в свою мечту и действовать!

Фото: "Мой бизнес"

ВАЖНО!

В центрах «Мой бизнес» донским самозанятым доступно льготное микрофинансирование АНО МФК «РРАПП» - в виде займа от 50 тысяч до 1 млн рублей со ставкой 1-3% годовых на срок до 3 дет, а также целый комплекс бесплатных услуг по бизнес-планированию, брендингу, контент-маркетингу, продвижению в соцсетях. Начинающие предприниматели – субъекты МСП, срок регистрации которых не превышает 12 месяцев, также могут получить доступные деньги на первоначальный капитал – от 100 тысяч до 1 млн рублей на срок до 36 месяцев со ставкой 3% годовых при наличии залога и 5% годовых при поручительстве 3-х лиц. С 27 июня запущена новая программа поддержки – до конца лета самозанятые, как и субъекты МСП, могут удвоить рекламный бюджет на продвижение ВКонтакте.

Яна Куринова. Фото: "Мой бизнес"

- Микрофинансирование и бесплатные услуги оказываются в рамках реализации нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства при содействии Правительства Ростовской области и министерства экономического развития региона, - отметила Яна Куринова, директор АНО МФК «РРАПП» - оператора центров «Мой бизнес». – Наша миссия – вдохновить на создание бизнеса и помочь его сделать успешным! Поэтому мы ежегодно расширяем и адаптируем меры поддержки под запросы бизнес-сообщества, при этом стремимся к соответствию уровня сервиса, качества и скорости оказания услуг современным тенденциям. За годы реализации нацпроекта Агентством, центрами «Мой бизнес», созданными по инициативе Губернатора региона в 6 городах области, меры поддержки оказаны более 113 тысячам предпринимателей и физических лиц, планирующим открытие собственного дела.

За более подробной информацией можно обращаться на телефон «горячей линии» центров «Мой бизнес» Ростовской области: 8(804)333-32-31, в онлайн-чат на сайте центра «Мой бизнес» и в социальные сети: ВКонтакте и Telegram-канале.