Без волшебных пилюль и целебной силы огурцов: как врач ревматолог завела блог, чтобы уберечь людей от ошибок

Врач со своей странички борется с многочисленными мифами среди пациентов. Фото: Елена Кечеджиева

Брутальные актеры в накрахмаленных в халатах, начищенные стетоскопы, приветливые медсестры и, конечно же, прилежные пациенты, выполняющие все назначения. Ну прямо сладкий сон любого медика!

Но так ли все радужно, и что на самом деле таится по ту сторону белых кабинетов. Об этом, а также о том, почему некоторые пациенты упорно верят в чудо-пилюлю и домашние лайфхаки, «КП - Ростов-на-Дону» откровенно рассказала ростовский ревматолог Елена Выставкина. Девушка уже третий год ведет успешный блог о медицине.

ПРОЦЕСС СТАЛ ЗАТЯГИВАТЬ

- Я уже 16 лет работаю врачом-ревматологом. А вот блог решила вести только три года назад, - рассказывает Елена. - Решилась совершенно случайно. Ушла в декрет, родила третьего ребенка и, наконец, появилось свободное время. Поначалу рассказывала про детские книги, настольные игры и рецептики. Но все чаще в моей ленте всплывали посты в духе диванных экспертов: мол, при болях в суставах прикладывайте желчь, пейте соду, делайте кровопускание и будет вам счастье. Ну вот как в это можно верить?!

Однако, вспоминая пациентов, которые приходили после таких зверских манипуляций, понимала: верят, еще как верят! Так и пришла идея написать первый пост. И в комментариях тут же постучалось два интересных вопроса, которые позже стали основной для целой серии публикаций.

Процесс стал быстро затягивать. Радовали отзывы от читателей. Среди них были и коллеги, и пациенты. Читатели комментировали публикации, задавали вопросы, делились мнениями.

При этом я не публиковала что-то сверхъестественное. Это была ревматологическая информация, но написанная максимально простым языком. Поначалу я даже устраивала своеобразную проверку: читала тексты своей 10-летней дочке Саше. Если ей были понятны мои мысли, то смело выкладывала текст в Сеть.

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ И МАРАФОНЫ

- Первый пост вышел два года назад. Но на следующее утро я не проснулась с премией Рунета в руках, все было постепенно. Крупные блогеры говорят, что до первой тысячи подписчиков все идет очень медленно, но я никуда и не торопилась.

Сидела в декрете и с удовольствием вела аккаунт. Это как раз тот самый случай органического прироста, который не стоил и рубля. Позже я узнала, что, оказывается, можно просить репостнуть публикации. А мне было неловко: будто я прошу об одолжении.

Уже после трех тысяч подписчиков пошли и предложения. Как-то коллега-гинеколог предложил сделать совместный прямой эфир, ведь наши направления очень связаны. У него на тот момент было уже 6 тысяч подписчиков, у меня – в два раза меньше. Аудитории очень понравилось. Около тысячи новеньких – за сутки. Ого-го!

В итоге, прямые эфиры с врачами других специальностей привели не только к первым 10 тысячам подписчиков. Такие мостики с коллегами – это интересно и полезно не только для врачей и пациентов, но и всех, кому интересно, как устроен человеческий организм. Таких, кстати, много.

Потом была эпоха медицинских марафонов, где 10-20 врачей обсуждают одну проблему с разных точек зрения. Например, тот же ковид или прививки. Я, как ревматолог, например, рассказывала, что после ОРВИ может обостриться артрит, а ковид вообще способен стимулировать любые аутоиммунные заболевания. Благодаря марафонам мы снова обменивались аудиторией, только здесь уже были более крупные скачки.

Сейчас у меня 66 тысяч подписчиков. Если честно, нет амбиций быть блогером-миллионником. Хотя дочка недавно подарила медальку с цифрой в 10 миллионов. Приятно, когда в тебя так верят. Параллельно развиваю все соц сети. Но, если честно, как все это работает я не понимаю.

"ПРИЛОЖИ КАРТОШКУ И ПОЛЕГЧАЕТ"

А еще Елена уверяет, что блог — это не только ее хобби, но и отличный инструмент коммуникации.

– Пациенты, которые приходят на консультацию из Интернета, уже знакомы со мной. А, значит, базовый уровень доверия достигнут. Это упрощает процесс общения и увеличивает комплаенс. Что это за зверь? Бывают случаи, когда ты назначаешь грамотное лечение, но пациент читает инструкцию, видит список побочных эффектов – «тут даже летальный исход!» - и не выполняет назначений. Или соседка бабушка Маша скажет: «Конечно, не пей эту химию, милок! Лучше компресс из мятой картошки приложи».

А еще за каждым углом нас подкарауливают сотрудники сетевых магазинов, торгующих БАДами. Они обещают «полное излечение без таблеток». Врут, проще говоря. Увы, людям гораздо проще поверить в волшебное излечение компрессом или волшебной пилюлей. А я, вон какая неприятная, говорю бедному Жоре, что лекарства нужно пить целый месяц. А то и всю жизнь! Так вот, наша цель – высокий комплаенс.

К счастью, таких ситуаций становится все меньше. Важно обращаться к врачу, а не искать волшебную пилюлю. Причем обращаться не только ко мне, а в принципе – к ревматологам. Я не претендую на уникальность. В Ростовской области – сильная ревматологическая служба. То, о чем рассказываю в блоге, коллеги-ревматологи знают не хуже, но к сожалению, за время приема невозможно передать всю драгоценную информацию. А мой аккаунт – это временной портал, где время общения с врачом и передачи знаний можно увеличить – для всеобщей пользы.

СИНДРОМ «АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

Свои посты пишу в любую свободную минуту. Пока укладываю младшего спать, пока сижу в очереди к стоматологу или пользуюсь окошком, если пациент не пришел. У нас даже ходит шутка: если Лена залипла в телефоне, значит точно пишет для блога. Это прямо мое. Нравится писать, создавать текст, рассказывать истории о пациентах. И чаще всего именно реальный пример убеждает лучше сухих фактов.

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