Ростовская область занимает шестое место в стране по выращиванию огурцов

Огурцы с пупырышками лучше подходят для засолки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третья суббота июля - праздник для всех любителей грядок и овощей, а точнее - для любителей огурцов. Ведь сегодня отмечается Международный день огурцов.

По выращиванию огурцов Донской регион занимает лидирующие места - шестое место по стране и 3 по Южному округу.

- За прошлый год было собрано более 62 тонн огурцов всех видов, - говорит Ростовстат.

Но урожайность этих тыквенных зависит в большей степени от способа выращивания. Для массового потребления зеленый овощ производители выращивают в закрытом грунте. Так безопасней: и возиться с огурцами меньше, и никаких болезней и инфекций не подхватят, да и урожайность высокая. И это подтверждают цифры. За прошлый год на Дону таких зелененьких собрали аж 22 тонны, что более трети общего сбора.

Но более ценным все же остаются огурцы открытого грунта. Правда, придется повозиться с ними и потерять пару нервных клеток, но зато вкуснее и питательней.

И на Дону этот метод из года в год становится более популярным среди мелких хозяйств и огородников. На них приходится 74%, а оставшаяся доля - на фермерские хозяйства и сельхоз организации.

- Огурцами открытого грунта было занято более двух тысяч гектаров. А собрано огурцов при этом 40 тысяч тонн, - подтверждает популярность такого способа статистика.

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