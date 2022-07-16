Фестиваль лотосов в Калмыкии 30 июля — 6 августа: полная программа праздника

Фестиваль пройдет на территории сразу трех регионов.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Фестиваль лотосов в Калмыкии 30 июля — 6 августа ждет гостей из разных регионов страны. Гостей праздника любования природой ждет насыщенная программа. Рассказываем, куда стоит поехать и что посмотреть.
Фестиваль лотосов в Калмыкии — часто межрегионального проекта с Волгоградом и Астраханью. В Калмыкии лотос называют цветком Будды и считают священным символом региона. Именно в единственном буддистском регионе в европейской части России находятся обширные поля божественного для местных цветка.
Каждый день фестиваля участников ждет шоу-программа. Гости смогут прикоснуться к истории и традициям калмыцкого народа, принять участие в экологических экспедициях и мастер-классах, совершить конный этно-тур «Один день из жизни кочевника», попробовать знаменитую лаганскую ватрушку и блюда с корнями лотоса.
Также всех желающих приглашают принять участие в буддийских молебнах, обрядах-подношениях, выразить уважение и почитание святым, совершить ритуалы на счастье и исполнение желаний.
Также гостей ждет зрелищная водная феерия с огнем и барабанами в день открытия фестиваля и «Карнавал на воде» в день закрытия.
СУББОТА, 30 ИЮЛЯ
Молебен, обряд подношения Хурул
поселок Джалыково - 10.00-11.00
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых
город Лагань, поселок Джалыково - 11.00-18.00
Открытие Фестиваля: театрализованный пролог «Легенда о Лотосе»
поселок Джалыково - 19.00
Концертная программа
поселок Джалыково -19:30
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ
Все мероприятия пройдут в городе Лагань
Выставка голубей
10.00
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция
11.00
Мастер-классы: игра на домбре, калмыцкий танец
18.00
Open-air вечеринка Краски Холи
19.00
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
Экскурсия посещение Галсанг хурула
поселок Джалыково - 11.00
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция
город Лагань - 12.00
Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая
поселок Джалыково - 16.00
Вечернее подношение
поселок Джалыково - 17.00
Кинотеатр под открытым небом
город Лагань - 19.00
ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция
город Лагань - 10.00
Обряды
поселок Джалыково - 16.00
Вечернее подношение
поселок Джалыково - 17.00
Мастер-класс по приготовлению национального блюда на открытом огне - гастрономическое шоу
город Лагань - 18.00
Дискотека с элементами файер-шоу
город Лагань - 19.00
СРЕДА, 3 АВГУСТА
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция
город Лагань - 10.00
Вечернее подношение
поселок Джалыково - 17:00
Мастер-класс по изготовлению сувениров из семян Лотоса/войлок, вышивка, куклы и т.д.
поселок Джалыково — 18.00
ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция
город Лагань - 10.00
Вечернее подношение
поселок Джалыково - 17.00
Хоровод дружбы народов
город Лагань - 19:00
ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция
10.00
Вечернее подношение
поселок Джалыково - 17.00
Мастер класс по стрельбе из лука, показательные выступления
город Лагань - 18.00
Костюмированная шоу-программа Хагрин
город Лагань - 19:00
СУББОТА, 6 АВГУСТА
Карнавал на воде (сапы, лодки...)
город Лагань, Одинокое дерево - 11.00
Закрытие Фестиваля: рок-концерт, дискотека (группа "Нортон")
поселок Джалыково — 17.00
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