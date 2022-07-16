Фестиваль лотосов в Калмыкии 30 июля — 6 августа: полная программа праздника

Фестиваль пройдет на территории сразу трех регионов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Фестиваль лотосов в Калмыкии 30 июля — 6 августа ждет гостей из разных регионов страны. Гостей праздника любования природой ждет насыщенная программа. Рассказываем, куда стоит поехать и что посмотреть.

Фестиваль лотосов в Калмыкии — часто межрегионального проекта с Волгоградом и Астраханью. В Калмыкии лотос называют цветком Будды и считают священным символом региона. Именно в единственном буддистском регионе в европейской части России находятся обширные поля божественного для местных цветка.

Каждый день фестиваля участников ждет шоу-программа. Гости смогут прикоснуться к истории и традициям калмыцкого народа, принять участие в экологических экспедициях и мастер-классах, совершить конный этно-тур «Один день из жизни кочевника», попробовать знаменитую лаганскую ватрушку и блюда с корнями лотоса.

Также всех желающих приглашают принять участие в буддийских молебнах, обрядах-подношениях, выразить уважение и почитание святым, совершить ритуалы на счастье и исполнение желаний.

Также гостей ждет зрелищная водная феерия с огнем и барабанами в день открытия фестиваля и «Карнавал на воде» в день закрытия.

СУББОТА, 30 ИЮЛЯ

Молебен, обряд подношения Хурул

поселок Джалыково - 10.00-11.00

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых

город Лагань, поселок Джалыково - 11.00-18.00

Открытие Фестиваля: театрализованный пролог «Легенда о Лотосе»

поселок Джалыково - 19.00

Концертная программа

поселок Джалыково -19:30

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ИЮЛЯ

Все мероприятия пройдут в городе Лагань

Выставка голубей

10.00

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция

11.00

Мастер-классы: игра на домбре, калмыцкий танец

18.00

Open-air вечеринка Краски Холи

19.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА

Экскурсия посещение Галсанг хурула

поселок Джалыково - 11.00

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция

город Лагань - 12.00

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая

поселок Джалыково - 16.00

Вечернее подношение

поселок Джалыково - 17.00

Кинотеатр под открытым небом

город Лагань - 19.00

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция

город Лагань - 10.00

Обряды

поселок Джалыково - 16.00

Вечернее подношение

поселок Джалыково - 17.00

Мастер-класс по приготовлению национального блюда на открытом огне - гастрономическое шоу

город Лагань - 18.00

Дискотека с элементами файер-шоу

город Лагань - 19.00

СРЕДА, 3 АВГУСТА

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция

город Лагань - 10.00

Вечернее подношение

поселок Джалыково - 17:00

Мастер-класс по изготовлению сувениров из семян Лотоса/войлок, вышивка, куклы и т.д.

поселок Джалыково — 18.00

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция

город Лагань - 10.00

Вечернее подношение

поселок Джалыково - 17.00

Хоровод дружбы народов

город Лагань - 19:00

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА

Групповые экскурсии, индивидуальная программа, отдых, экологическая акция

10.00

Вечернее подношение

поселок Джалыково - 17.00

Мастер класс по стрельбе из лука, показательные выступления

город Лагань - 18.00

Костюмированная шоу-программа Хагрин

город Лагань - 19:00

СУББОТА, 6 АВГУСТА

Карнавал на воде (сапы, лодки...)

город Лагань, Одинокое дерево - 11.00

Закрытие Фестиваля: рок-концерт, дискотека (группа "Нортон")

поселок Джалыково — 17.00

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