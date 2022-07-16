ЧП в Ростове-на-Дону за неделю: расстрел семьи в Новошахтинске и смертельная авария с подростком за рулем

Громкие ЧП в Ростовской области шокировали всю страну. Фото: Олег ЗОЛОТО

ЧП в Ростове-на-Дону за неделю случилось немало. Громкие события потрясли как ростовчан, так и жителей области, и некоторые ЧП шокировали всю страну. Рассказываем подробно.

- В Новохантинске семью из пяти человек расстреляли в старом доме. Погибли 37-летний муж и 26-летняя жена, 24-летняя сестра супруги, двухлетний мальчик, а за жизнь четырехлетней девочки борются врачи. В городе объявили план-перехват, и подозреваемого задержали в четыре утра следующего дня.

- На левом берегу Дона в Ростове вспыхнул пожар в ресторане, который «раскрутили» у шеф-повара Константина Ивлева в программе «На ножах».

- В Ростове родители 13-летней девочки-подростка написали заявление в полицию из-за ее интимных фото. 30-летний мужчина завязал с ребенком разговор в интернете и просил фото, зная о возрасте собеседницы, а получив, начал шантажировать.

- Полицейские спасли от пожара село в Ростовской области. Во время патрулирования в Чертковском районе шатхинские полицейские заметили дым во дворе. Оказалось, горела пристройка, а в ней было 12 баллонов газа. Полицейские не стали ждать приезда спасателей.

- Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двухлетней малышки в Новочеркасске. Москитная сетка не выдержала, и ребенок сорвался вниз из окна восьмого этажа, оставшись без присмотра взрослых.

- В Ростовской области пожилая женщина осталась в живых благодаря полицейскому. Женщина сорвалась с моста в реку, а страж правопорядка бросился в воду.

- В колонии города Шахты умерла жена, приехавшая на свидание к мужу-зеку. 28-летняя женщина приехала на трехдневное длительное свидание к супругу. В одну из таких встреч в тюрьме у нее не выдержало сердце. В комнате для свиданий ей вдруг стало плохо. Супруг позвал на помощь медперсонал.

- В Шахтах компания подростков попала в смертельную аварию на каршеринговом авто. Пятеро друзей возрастом от 15 до 18 лет решили покататься по ночному городу. Девятиклассник за рулем превысил скорость и не справился с управлением.

- В Ростове мужчина на детской площадке с кулаками набросился на подростков. Якобы за то, что ранее ребята на площадке подговаривали его поцеловать девочку.

- Москвич заработал на ростовских автомобилистах 35 миллионов рублей. Он предлагал свои услуги по продаже подержанных авто, но деньги бывшим владельцам не отдавал. Известно о 46 пострадавших.

- Ростовский гробовщик выманил у коллег-предпринимателей 11 миллионов рублей. Он убедил своих коллег в том, что и они могут стать фигурантами громкого уголовного дела. За 11 миллионов рублей злоумышленник обещал решить вопрос.

- 41-летнюю жительницу Новгорода обвинили в убийстве 32-летнего водителя-дальнобойщика из Ростовской области. По версии следствия, у них возник конфликт на стоянке прямо в кабине грузовика.

- В Ростове кинологи провели "воспитательную работу" с дерзким водителем, который резко подрезал автобус. Пока горел красный свет светофора, из автобуса вышли кинологи, которые объяснили водителю, что на дороге надо вести себя вежливо.