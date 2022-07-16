В Ростове общественники, спасая советскую вывеску, напомнили горожанам об их молодости

Вывеску удалось выкупить в пункте приема металлолома. Фото: Геннадий КРОЛЬМАН.

Спасение из металлолома старой советской вывески «Перед розжигом газифицированных печей и водонагревателей проверьте тягу в дымоходе», установленной на пятиэтажке на площади Толстого, вызвало у бывалых ростовчан прилив ностальгии. В комментариях под постом Вконтакте жители донской столицы начали вспоминать о тех магазинах и заведениях, которые существовали под этим названием при СССР.

РАДИОТОВАРЫ И ГИТАРЫ

«Приметным домом с магазином радиотоваров» назвал пользователь Александр строение, на котором совсем недавно возвышалась вывеска о правилах пользования газовыми печами. Читатель Николай вспомнил, что когда-то на углу дома располагалась аптека. А ровно наискосок от нее была остановка трамвая и лавочка.

- Она и до сих пор есть, - пишет Александр. - Аптеку же после там открыли. А в конце восьмидесятых - начале девяностых радиотовары там были.

Другой пользователь рассказал, что одно время в этом доме продавались гитары производства Юры Молькова.

- Как хочется хоть на день машину времени, - мечтает читатель Николай.

СОБРАЛИ 90 ТЫСЯЧ ВМЕСТО НЕОБХОДИМЫХ 70

Восстановить старую вывеску решили активисты общественного движения «МойФасад». Для спасения металлической конструкции им необходимо было заплатить владельцам пункта металлоприема 70 тысяч рублей. Для чего градозащитники кинули клич в сети. За полдня удалось собрать около 90 тысяч.

- Тема довольно резонансная, вывеска довольно знаковая для людей, чтобы ее как-то сохранить, - прокомментировал координатор движения Геннадий Крольман.

Вывеска "украшала" хрущевку на площади Толстова. Фото: движение "МойФасад".

По его словам, в России существует несколько примеров сохранения таких вывесок. Теперь градозащитникам надо вспомнить опыт других городов. Например, спросить совета у Музея советских вывесок.

- Фонд «Внимание» уже восстанавливал такие конструкции, - отметил активист. - И мы давно вынашивали идею это сделать, но не особо быстро получилось.

Сейчас часть вывески находится в гараже координатора движения «МойФасад». А вторая - была перенесена на площадку к реставратору Меружану Арутюнянну, у которого уже подобные вещи хранятся. Возможно, над домом на Толстова скоро появится обновленная вывеска, призывающая аккуратно обращаться с газовым оборудованием.

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