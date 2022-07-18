Зоолог рассказал, где можно встретить сбежавшего в Батайске крокодила, и насколько он опасен для людей

При встрече крокодил будет избегать общения с человеком. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Авиагородок в Батайске отчаялись поймать сбежавшего крокодила. Из-за жары отдыхающие уже не боятся купаться в расположенном рядом Соленом озере, да и засомневались в существовании рептилии. Зоолог Академии биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского Южного федерального университета Тимофей Барабашин рассказал, насколько высока вероятность встречи с крокодилом в Батайске, насколько он опасен для людей, и может ли вообще обитать в донских водоемах.

СВОБОДУ КРОКОДИЛАМ

Новость о том, что в акватории канала микрорайона Авиагородок в Батайске завелся крокодил, появилась в ростовских СМИ еще в июне. Его заметили рабочие, обслуживающие электронасос, и строители, которые возводили коттеджи. После этого в управляющей компании вызвали полицию и МЧС.

Городские власти на официальном сайте администрации успокоили отдыхающих, сообщив, что вблизи каналов и озера организовано ежедневное дежурство. Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Защита» вместе с казачьей дружиной и волонтерами стали проверять места, где может находиться крокодил. Однако все действия были бесполезны — сбежавший так и не был обнаружен.

В поисковой группе посчитали, что крокодила мог держать дома кто-то из местных жителей. Так, один из ее участников, директор местной управляющей компании, предположил, что люди могли взять рептилию совсем маленькой. Однако позже крокодил вырос и сбежал.

БУДЕТ ИЗБЕГАТЬ ОБЩЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ

Зоолог Тимофей Барабашин говорит, что опасность крокодила для человека зависит от размера рептилии. По мнению ученого, в данном случае речь идет, скорее всего, о небольшом животном.

- Крокодилы подбирают себе добычу по размеру, - отметил специалист. - И не думаю, что в нашем случае сбежала настолько крупная рептилия, чтобы она могла быть опасной для людей.

Встретиться с новой батайской знаменитостью можно на небольших пляжах и в зарослях. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

По словам Тимофея Барабашина, при встрече крокодил сам будет избегать общения с человеком, если его специально не ловить.

ГДЕ ЖДАТЬ РАНДЕВУ С "ГЕНОЙ"

Ростовский зоолог предположил, что вероятность встретиться с пропавшим крокодилом есть на небольшом пляже. Он скрываться в зарослях водоема.

- В своих исходных местах обитания крокодилам больше нравится пресная, медленно текущая или стоячая вода с зарослями прибрежной растительности, теплым мелководьем, - пояснил ученый. - Но, при этом это должно быть место, где удобно лежать — небольшие пляжики или крупный сушняк на берегу.

Тимофей Барабашин посоветовал охотникам на рептилию, которые старались приманить непрошенного гостя свежим куриным мясом, дать этой курице немного полежать. Оказывается, крокодилы не брезгуют падалью.

ПРИЖИВЕТСЯ ЛИ КРОКОДИЛ НА ДОНУ

Ученый обеспокоен тем, сможет ли сбежавшее животное выжить в дикой природе Ростовской области. Он считает, что рептилия найдет себе прокорм в летнее время, но не уверен, что она сможет выжить зимой. Прежде всего, по словам Тимофея Барабашина, это связано с погодой.

- Все зависит, конечно, от конкретного вида рептилии, - комментирует собеседник. - Есть крокодилы, которые могут переносить небольшие похолодания. Но в целом, конечно, это теплолюбивые животные.

По словам ученого, в зависимости от погоды, до осени крокодил будет себя чувствовать в Ростовской области комфортно. Но зиму эта рептилия в наших краях в дикой природе не переживет.

Напомним, позже многие местные жители засомневались в том, что рабочие и строители действительно увидели крокодила. После инцидента рыбаки обнаружили в водоеме тушу огромной рыбы и предположили, что люди могли принять ее за крокодила. Однако точного ответа на вопрос, а был ли крокодил, пока нет.

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