Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18 — 22 июля: осадки и спад жары

Рассказываем, в какой день нужно взять с собой зонт.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Ростове-на-Дону на неделю 18 — 22 июля обещает небольшую передышку от жары и даже серьезное похолодание. Синоптики ростовского гидрометцентра прогнозируют в первой половине недели осадки в регионе, так что, переносить летнюю погоду будет легче. Публикуем подробный прогноз.
В Ростове, в понедельник, 18 июля, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный 6 — 11 метров в секунду, днем с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +28 — 30 градусов. В городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.
Во вторник, 19 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков, северо-западный и северный ветер со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до +15 — 17 градусов, а днем столбики термометров покажут +27 — 29.
В среду, 20 июля, также переменная облачность и без существенных осадков, ветер стихнет — до 4 — 9 метров в секунду в среднем и с порывами до 11 — 13 днем. Ночная температура составит +15 — 17, дневная — от +28 до +30.
В четверг в городе установится ясная погода, ветер будет юго-западный и западный 6 — 9 метров в секунду, температура ночью — до +20, а днем до +28.
В пятницу — переменная облачность, ветер северо-западный и западный от 6 до 9 метров в секунду, температура воздуха ночью до +21, днем — до +28.
Во вторую половину недели синоптики осадков не прогнозируют.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
По Ростовской области в понедельник ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах сильный дождь. Ветер юго-западный и западный с переходом на северо-западный со скоростью 6 - 11 метров в секунду, а местами, в том числе при грозе с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха днем составит от +25 до +30, по югу и востоку региона — до +34. Чрезвычайная пожароопасность пятого класса будет держаться в северо-восточных, местами в северозападных, центральных районах и Приазовье. А высокая- четвертого класса - местами в северо-западных, южных, юго-восточных районах и Приазовье.
Во вторник — переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный и северный — 6 — 11 метров в секунду, температура воздуха ночью от +15 до +20, местами до +8, днем — от +24 до +29.
В среду также ожидается переменная облачность, днем местами кратковременный дождь и гроза. Ветер будет дуть со скоростью 4 — 9 метров в секунду, а днем местами с порывами до 11 — 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +15 — 20, местами опустится до +8, днем поднимется до +24 — 29, а по югу — до +33.
В четверг и в пятницу в большинстве районов будет ожидается переменная облачность, несильный ветер до 9 метров в секунду, температура останется на уровне среды .
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