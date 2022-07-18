«Ради трех дней на море»: Как 80-летняя ростовчанка начала продавать цветы, чтобы отправить внуков на курорт

Людмила Константиновна торгует цветами, чтобы отправить детей на море. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Ростове на часах около одиннадцати часов ночи. По улице Станиславского уже перестали ходить трамваи, веселая молодежь с криками и смехом пролетает на электронных самокатах по проезжей части. Подростки даже не замечают одинокую бабушку, которая сидит на самом краю тротуара с ведерками, полными цветов. «КП — Ростов-на-Дону» узнала, что заставляет пенсионерку допоздна сидеть у обочины.

ПРИВЕДУТ И УВЕДУТ

Людмила Константиновна — так зовут пожилую женщину — оказалась довольно приветливой. Женщина сразу уточняет, что соседи и знакомые называют ее просто Константиновной. Она рассказывает, что работает целыми днями - утром на Большой Садовой, вечером - на Станиславского. Букетики она продает по 250 рублей. Несмотря на небольшой ценник, торговля в центре не идет - слишком высокая конкуренция.

- Кто-то приносит по десять ведер цветов, и у них все берут. А я не могу продать, - сокрушается Константиновна. - Сегодня, например, просидела с двух часов до половины девятого.

Людмила Константиновна продает цветы за 250 рублей - букетик. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ростовчанке 80 лет, и сама она цветы не выращивает. Товар старушке дают на продажу дочь и соседка, они же приводят ее на торговую точку, а позже ведут на другую.

Во время нашего разговора подходит молодой человек и спрашивает стоимость цветов. Услышав «по 250», улыбаясь, протягивает бабуле 500 рублей, берет цветы и уходит — сдачи не надо.

РАДИ ТРЕХ ДНЕЙ НА МОРЕ

На вопрос, почему она сидит на улице допоздна, женщина объясняет, что зарабатывает внукам на отдых. Объясняет, что дочь хочет отвезти детей на море, но денег не хватает.

- Ну, а что делать? - задается вопросом пожилая цветочница. - Дочь уже купила билеты на поезд и хочет повезти ребятишек отдохнуть. Надо же хоть на три дня на море детей отправить.

По ее словам, дочь работает секретарем и раньше ездила на побережье по путевке. В этом году денег на поездку не хватило: путевки подорожали, а вот зарплату сократили с 18 до 15 тысяч рублей. Кроме того, пенсионерка старается помочь семье с коммунальными счетам, а это ни много ни мало почти семь тысяч рублей.

ПЕНСИЯ ДВОРНИКА С ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Пенсию бабушка тоже получает, но, видимо, небольшую. Она окончила техническое училище и институт, а после работала на Сельмаше приборщицей. Однако жизнь так повернулась, что пришлось идти работать дворником и мести улицы Ростова за 80 рублей в месяц.

В 67 лет женщина вышла на пенсию, но продолжала подрабатывать. Нужно было поднимать детей, которые на тот момент еще учились в университете. А сейчас Людмила Константиновна помогает им с воспитанием внуков.

Сама пенсионерка после заработков на море собирается уехать в село Тарасовка. Здесь живут ее родственники, и она любит у них гостить - отдыхать на природе и наслаждаться тишиной.

Уже после одиннадцати к старушке подходит молодая женщина - дочь Людмилы Константиновны. Рабочий день окончен.

- Ну, хватит уже жаловаться, - говорит пришедшая.

- Да я и не жалуюсь, - отвечает бойкая Константиновна. - Я просто рассказываю, какая у меня была веселая жизнь. Что я успела и поучиться, и поработать, и детей с внуками вырастить.

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