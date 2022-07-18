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Общество18 июля 2022 11:50

Без паники и с любовью: Выпускница из Ростовской области, сдавшая ЕГЭ на 300 баллов, поделилась секретами подготовки

Школьница из Шахт рассказала, как получила сто баллов на ЕГЭ по всем предметам
Кристина Круговых
300 баллов Рита не ожидала набрать: но 95+ - точно. Фото: из архива героя публикации

300 баллов Рита не ожидала набрать: но 95+ - точно. Фото: из архива героя публикации

Знакомьтесь: Маргарита Кудаева из Шахт. Умница, красавица и единственная трехсотбалльница по ЕГЭ в Ростовской области в этом году. 16-летняя выпускница получила максимальные баллы по математике, русскому и английскому языкам. Девушка рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как сдать ЕГЭ на все сто и не завалить экзамен на нервах.

ОБЩАЛАСЬ С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА

Девушка усердно готовилась ко всем предметам, но особое внимание уделяла математике. Занималась у двух репетиторов, проходила онлайн-курсы, решала множество всевозможных заданий. А вот иностранный язык, по словам выпускницы, стал для нее самым легким предметом. Девушка давно занимается изучением английского.

- Я его много учу, плотно занимаюсь четыре года. Именно не подготовкой к ЕГЭ, а самим языком. Ожидала от 95 баллов, а 100 стало приятным сюрпризом, - делится Рита.

Весь секрет, считает выпускница, в том, что иностранным языком она занималась в первую очередь для себя, а не для экзамена.

- Занимаюсь с репетитором по английскому, и пару лет назад в нашем городе в языковой школе работал носитель языка — американец. Мы общались с ним каждую неделю, и это помогло мне побороть языковой барьер — не бояться говорить с реальным человеком.

БЕЗ АНГЛИЙСКОГО — НИКАК

Сама Рита спокойно приняла свои абсолютные баллы по ЕГЭ. Родители от радости в обморок не падали, но вместе с ними ликовали и коллеги, которые держали кулачки за выпускницу. Тем не менее за праздничным тортом отличница не спешит.

- Пока мы ждем поступления в университет. Как буду зачислена, соберемся всей семьей и отметим, - в предвкушении уже абитуриентка.

На награждении призеров всероссийской олимпиады "Высшая проба". Медали - по экономике и финансовой грамотности. Фото: из архива героя публикации

На награждении призеров всероссийской олимпиады "Высшая проба". Медали - по экономике и финансовой грамотности. Фото: из архива героя публикации

Рита подала документы в Высшую школу экономики - хочет работать в консалтинге. И с математикой будущий экономист на ты. В точных науках важна «нарешка», то есть много практики, объяснила Рита. Но и без английского большого будущего не жди.

- В любой экономической профессии очень важен английский язык, чтобы работать в крупной международной компании.

БЕЗ ПАНИКИ И С ЛЮБОВЬЮ

Что касается лайфхаков для сдающих ЕГЭ, девушка призывает к спокойствию. Многих в этом году подвело волнение, ведь у выпускников — 2022 не было ОГЭ в девятом классе. Вся эпопея с бланками, камерами наблюдения и проходом через металлодетектор у них случилась только в выпускной год. Рита умеет в сложных ситуациях собраться и выложиться на все сто, чего желает и другим выпускникам.

- ЕГЭ — все-таки достаточно предсказуемый экзамен, и на нем все должно быть в рамках того, к чему готовили в школе. И ничего экстраординарного на нем не происходит, - успокаивает Рита. - Тут любая тренировка подойдет: решать пробники, ходить на олимпиады, если претендуете на высокие баллы. Это научит действовать в нестандартных ситуациях и не пугаться чего-то нового.

А самый главный секрет рекордсменки — делать то, что нравится, что доставляет удовольствие.

- Всегда выбирать то, к чему лежит душа, - советует выпускница. - Тогда, если и будет трудно, то из-за того, что ты любишь предмет, все сложности кажутся не такими тяжелыми.

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