Без паники и с любовью: Выпускница из Ростовской области, сдавшая ЕГЭ на 300 баллов, поделилась секретами подготовки

300 баллов Рита не ожидала набрать: но 95+ - точно. Фото: из архива героя публикации

Знакомьтесь: Маргарита Кудаева из Шахт. Умница, красавица и единственная трехсотбалльница по ЕГЭ в Ростовской области в этом году. 16-летняя выпускница получила максимальные баллы по математике, русскому и английскому языкам. Девушка рассказала «КП — Ростов-на-Дону», как сдать ЕГЭ на все сто и не завалить экзамен на нервах.

ОБЩАЛАСЬ С НОСИТЕЛЕМ ЯЗЫКА

Девушка усердно готовилась ко всем предметам, но особое внимание уделяла математике. Занималась у двух репетиторов, проходила онлайн-курсы, решала множество всевозможных заданий. А вот иностранный язык, по словам выпускницы, стал для нее самым легким предметом. Девушка давно занимается изучением английского.

- Я его много учу, плотно занимаюсь четыре года. Именно не подготовкой к ЕГЭ, а самим языком. Ожидала от 95 баллов, а 100 стало приятным сюрпризом, - делится Рита.

Весь секрет, считает выпускница, в том, что иностранным языком она занималась в первую очередь для себя, а не для экзамена.

- Занимаюсь с репетитором по английскому, и пару лет назад в нашем городе в языковой школе работал носитель языка — американец. Мы общались с ним каждую неделю, и это помогло мне побороть языковой барьер — не бояться говорить с реальным человеком.

БЕЗ АНГЛИЙСКОГО — НИКАК

Сама Рита спокойно приняла свои абсолютные баллы по ЕГЭ. Родители от радости в обморок не падали, но вместе с ними ликовали и коллеги, которые держали кулачки за выпускницу. Тем не менее за праздничным тортом отличница не спешит.

- Пока мы ждем поступления в университет. Как буду зачислена, соберемся всей семьей и отметим, - в предвкушении уже абитуриентка.

На награждении призеров всероссийской олимпиады "Высшая проба". Медали - по экономике и финансовой грамотности. Фото: из архива героя публикации

Рита подала документы в Высшую школу экономики - хочет работать в консалтинге. И с математикой будущий экономист на ты. В точных науках важна «нарешка», то есть много практики, объяснила Рита. Но и без английского большого будущего не жди.

- В любой экономической профессии очень важен английский язык, чтобы работать в крупной международной компании.

БЕЗ ПАНИКИ И С ЛЮБОВЬЮ

Что касается лайфхаков для сдающих ЕГЭ, девушка призывает к спокойствию. Многих в этом году подвело волнение, ведь у выпускников — 2022 не было ОГЭ в девятом классе. Вся эпопея с бланками, камерами наблюдения и проходом через металлодетектор у них случилась только в выпускной год. Рита умеет в сложных ситуациях собраться и выложиться на все сто, чего желает и другим выпускникам.

- ЕГЭ — все-таки достаточно предсказуемый экзамен, и на нем все должно быть в рамках того, к чему готовили в школе. И ничего экстраординарного на нем не происходит, - успокаивает Рита. - Тут любая тренировка подойдет: решать пробники, ходить на олимпиады, если претендуете на высокие баллы. Это научит действовать в нестандартных ситуациях и не пугаться чего-то нового.

А самый главный секрет рекордсменки — делать то, что нравится, что доставляет удовольствие.

- Всегда выбирать то, к чему лежит душа, - советует выпускница. - Тогда, если и будет трудно, то из-за того, что ты любишь предмет, все сложности кажутся не такими тяжелыми.

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