Защитник ФК «Ростов» Денис Терентьев пожаловался на некрасивый уход легионеров из команды

"Ростов" покинули почти все легионеры. Фото: ФК "Ростов".

Футболист Денис Терентьев высказался об уходе легионеров из «Ростова». По словам игрока, некоторые из них простились с клубом не самым красивым образом.

В частности, Терентьев высказался о переходе гамбийца Али Соу. Напомним, нападающий воспользовался разрешением ФИФА, которое дает право на год приостановить контракт с российским клуб. В результате Соу перешел в турецкий «Анкарагюджю».

— Он в один день просто собрался и уехал. Я даже не успел с ним попрощаться. Это был последний иностранец в нашей команде. Али — хороший парень. С несколькими ребятами он успел попрощаться, — сообщил Денис Терентьев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Он добавил, что некоторые легионеры перед уходом даже ничего не написали в общую группу — «просто удалялись из чата».

При этом защитник уверен, что после ухода иностранцев клуб стал слабее. Он считает, что россияне играют не хуже, да и в клубе теперь полное понимание.

— Я бы не сказал, что те легионеры, которые уехали, сильнее наших молодых ребят. Сейчас зато у нас полное понимание партнеров и тренерского штаба. Все все понимают, не нужно ничего переводить. Наши русские ребята полны мотивации, заряжены, — пояснил он.

Напомним, с конца февраля контракты с «Ростовом» приостановили Баштуш, Деннис Хаджикадунич, Магнус Кнудсен, Армин Гигович, Понтус Альмквист, Кенто Хашимото и Али Соу. В клубе остались только Хорен Байрамян и Александр Селява.

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