Летний отдых в Ростове: где отдохнуть в донской столице в знойный день

Фото: предоставлено «СК10»

Рассказываем, где провести время в донской столице с пользой для души и тела.

ЛЕТНИЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ЛЮБОЙ ВКУС

На первом месте, конечно же, стоят бассейны, в которые так и хочется окунуться в жаркий день. В сети множество сайтов, где есть возможность приобрести как абонементы для каждодневных посещений, так и билеты для разового посещения. Это могут быть и открытые комплексы, и аквапарки. Главное неудобство может быть связно с тем, что наиболее крупные бассейны расположены на окраинах города и добираться до них часто приходится по пробкам.

Также горожане могут отправиться на пикник и укрыться от зноя под деревьями в парках. Ребятишки могут покататься на аттракционах, посидеть на зеленых лужайках и окунуться в близлежащие водоемы. Но, скорее всего, придется снова ехать за пределы центра города.

Фото: предоставлено «СК10»

В городе можно отыскать панорамные террасы, где есть возможность с уютом растянуться в шезлонге, в тишине насладиться любимой книгой и отведать каких-нибудь интересных блюд. На некоторых террасах даже оборудованы кинотеатры на свежем воздухе.

Спортивные занятия на улице тоже, несомненно, пойдут на пользу. Пробежки в парке или занятия йогой лучше, конечно, устраивать рано утром, когда еще не очень жарко. Если же такой возможности нет, то можно в любе удобное время отправиться в комфортабельный спортзал, оборудованный кондиционерами.

КАК ПЕРЕЕХАТЬ В ЛЕТО ВСЕГО ЗА 12 500 РУБЛЕЙ

Больше всего, конечно, повезло жителям элитного комплекса «Царское село». Здесь летнее настроение можно поймать в любое время года. А заплатить за это придется от 12 500 рублей в месяц*. Дом уже сдан и находится он в тихой зеленой части центра на ул. 8 Марта, 7.

Фото: предоставлено «СК10»

Этот жилой комплекс, застройщиком которого является компания «СК10», получил широкую популярность после победы в престижном федеральном конкурсе ТОП ЖК 2021. Жюри оценивали дома по 133 критериям и в каждой из них «Царское село» получил самые высокие оценки.

Так как комплекс находится практически в центре города, то жителям не приходится тратить много времени на передвижение по городу. Поблизости есть живописный сад, бассейн, спортивный зал, и даже терраса пентхауса с роскошным видом на город.

Фото: предоставлено «СК10»

На первом этаже дома оборудован бассейн с подогревом, подсветкой и противотоком. В нем также есть имитация волн, а рядом располагается тренажерный зал со всеми необходимыми тренажерами для занятий спортом.

Фото: предоставлено «СК10»

Жители могут отдохнуть в уютном лобби площадью 214 квадратных метров и высотой потолков 4,5 метра. Ценители литературы, например, могут устроиться у камина на мягком диване с только что взятой из местной библиотеки книгой.

Фото: предоставлено «СК10»

Для детей во дворе установлен большой корабль ручной сборки из натурального дерева. Кроме бассейна на первом этаже есть еще и игровая комната и рядом с ней оборудовано помещение для хранения колясок и велосипедов, так что их не придется нести в квартиру.

Фото: предоставлено «СК10»

На общедомовой террасе всегда можно устроить пикник. Но самые яркие и незабываемые закрытые коктейльные вечеринки сможет проводить владелец пентхауса. Для этого у будущего владельца есть целых 440 метров свободного пространства, которое включает жилую зону и огромную открытую террасу с потрясающим видом на город. При желании здесь можно обустроить workout-зону, установить шезлонги и пригласить друзей и близких на ужин под восхитительным звездным небом!

Фото: предоставлено «СК10»

Вас ждут продуманные планировки, трехметровые потолки с окнами в пол, индивидуальные счетчики и регуляторы отопления. Жильцы могут воспользоваться такими услугами как: уборка квартиры, заказ билетов, доставка цветов и продуктов, услуги химчистки и многое другое.

Фото: предоставлено «СК10»

НА ЗАМЕТКУ

Все подробности покупки квартиры в комплексе «Царское село» вам расскажут по телефону: 8 863 309-21-22.

* Ежемесячный платеж за квартиру 43 м² по программе «Семейная ипотека» 1,7%. ПВ 50%. Банк ВТБ (ПАО). 18+ ООО «СЗ СК10». Проектные декларации на сайтах наш.дом.рф и sk10.ru. Не является публичной офертой.