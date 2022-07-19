2 тысячи коров и 48 тысяч овец: в Калмыкии и на Ставрополье на бойнях заготавливали непроверенное мясо

Под следствие попал заместитель начальника ветстанции. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

После таких новостей начинаешь с недоверием смотреть на содержимое своей же морозилки. В Калмыкии отдел по расследованию особо важных дел регионального следкома продолжает заниматься уголовным делом заместителя начальника Черноземельской районной станции по борьбе с болезнями животных, который якобы пропустил на бойни без проверки тысячи коров и овец. И вот в деле появились новые эпизоды.

ДЕЛО ЗАГОТОВИТЕЛЯ МЯСА

Напомним, еще в начале июня в суд было передано дело местного предпринимателя - заготовителя мяса, который скупал скот у фермеров на убой. Следствие обвинило его в даче взятки более чем в 500 тысяч рублей за 117 фальсифицированных ветеринарных свидетельств. Он отгрузил из Черноземельского района на убойные цеха подозреваемого коров, которые по документам якобы прошли лабораторные исследования. При это территория района считается благополучной по заразным болезням животных.

200 партий непроверенного мяса попало в Калмыкию и на Ставрополье. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Следователи допросили более 50 свидетелей, в том числе — фермеров, кому выписывались фиктивные свидетельства. Также просмотрели детализацию телефонных переговоров обвиняемого и должностного лица, которому предназначалась взятка, проверили выписки по банковским счетам обоих, - перечисляют в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.

И когда следствие потянуло дело за ниточку, на поверхность всплыли и другие фиктивные документы.

ДЕЛО ВЕТЕРИНАРА

Параллельно по материалам региональных МВД и ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Служебный подлог» в отношении 53-летнего замначальника районной станции по борьбе с болезнями животных. Сейчас стало известно о дополнительных эпизодах в деле: количество выписанных ветеринарных свидетельств выросло почти вдвое - со 117 до 200. Каждый документ выписывается не на одну корову или овцу, а на целую партию животных, не обследованных на болезни. Сколько было в каждой партии - такой статистики пока нет.

По версии следствия, всего обвиняемый с ноября 2019 года по февраль 2022-го подделал не менее 200 ветеринарных свидетельств. После этого животных, которых никто не проверял, тут же отгружали на бойню.

По версии следствия, один из заготовителей мяса передал взятку больше чем в полмиллиона за 117 фиктивных документов. Фото: СУ СК по Республике Калмыкия

— Отгружено не менее 2 тысяч голов крупного рогатого скота и не менее 48 тысяч голов мелкого рогатого скота на частные предприятия Калмыкии и Ставропольского края, — говорится в сообщении следкома.

Сейчас следователи вместе с оперативниками продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, чтобы узнать, не попало ли на прилавки Калмыкии и Ставрополья еще больше непроверенного мяса.

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