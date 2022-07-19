Яндекс о забастовке водителей в Новочеркасске. Зарплаты водителей выросли на 20%

Фото: Иван МАКЕЕВ

Яндекс отреагировал на сообщения в СМИ о том, что водители в Новочеркасске якобы недовольны своим заработком и вышли из-за этого на забастовку.

Напомним, по словам водителей, они хотят, чтобы им вернули возможность покупать смены, которые раньше стоили 250 рублей, а также уменьшили расстояние подачи автомобиля до клиента. Иначе работать стало не выгодно.

По данным сервиса, проблем с нехваткой машин такси в городе сейчас не наблюдается, время ожидания тоже не увеличилось. Водители работают в обычном режиме. Волноваться пассажирам не из-за чего.

Что касается оплаты труда, то в компании отметили, что в сервисе Яндекс Go нет ограничений на заработок для водителей. Более того, за последние полгода доходы таксистов в Новочеркасске выросли на 20%.

- Местные водители, которые сотрудничают с Яндекс Go, зарабатывают в среднем около 450 рублей в час в тарифе «Эконом». Мы не получали данных от наших партнеров по поводу неудовлетворительных условий сотрудничества, - сообщили в пресс-службе Яндекса.

В компании пояснили, чтобы проанализировать уровень доходов в такси нужно смотреть на то, сколько водитель в среднем зарабатывает за час работы. На этот показатель влияет то, сколько водитель ждал пассажира, сколько времени отдыхал между заказами и сколько времени в среднем времени тратил на поездку.