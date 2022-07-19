«Никто не застрахован от сумасшедшей любви»: о причинах расстрела семьи в Новошахтинске рассказали друзья

У расстрела целой семьи в Новошахтинске есть долгая предыстория. Фото: СУ СК по Ростовской области

Прогремевшая на всю страну трагедия в Ростовской области — расстрел семьи из пяти человек — оказалась сложным клубком событий продолжительностью девять лет. Человек с ружьем в руках не пожалел мужа, жену, двоих маленьких детей и сестру супруги. Лишь четырехлетняя девочка чудом выжила.

Подозреваемого ловили всю ночь. А в ростовском суде, куда его доставили, чтобы избрать меру пресечения, он сожалел: не может отмотать время назад, чтобы все исправить.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» поговорила с местной жительницей, которая много лет дружила с участниками трагедии, чтобы попытаться распутать нить, на которой что ни виток — то узел.

Тела четырех человек и раненую девочку нашли в доме под снос. Фото: СУ СК по Ростовской области

«ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО КОГДА-НИБУДЬ ЗАКОНЧИТЬСЯ»

Ту страшную пятницу, 15 июля, жители Новошахтинска не забудут, наверное, никогда. Все чаты города загудели от шокирующей новости: в микрорайоне Новая Соколовка расстреляна семья. На месте погибли 37-летний Виктор, его 26-летняя жена Марина, их двухлетний сын Даниил и 24-летняя сестра супруги Елена (все имена изменены — прим. ред.) - расстреляны из охотничьего ружья.

Первым на место трагедии пришел старший брат главы семьи, он-то и застал четырехлетнюю малышку Катю в живых, но с серьезной раной шеи. Пока врачи боролись за жизнь девочки, в городе объявили план-перехват. Предполагаемый преступник имел водительские права и в любой момент мог покинуть город. Знакомые заявили, что подозревают Дмитрия — давнего друга главы семьи. Его удалось поймать только к четырем утра.

- Это должно было когда-нибудь закончиться... – говорили знакомые, едва узнав о случившемся.

В суде подозреваемый признал свою вину. Фото: страница подозреваемого ВКонтакте

«НАВАЖДЕНИЕ КАКОЕ-ТО»

- Мне их так жалко: все были хорошие, добрые, веселые. Но никто не застрахован от сумасшедшей любви, - потерянным голосом говорит подруга Людмила. - Это продолжалось лет девять уже. Сначала был любовный треугольник, а потом подросла Лена, и получился квадрат. И никто не мог закончить это, выйти. Наваждение какое-то.

Кажется, такое бывает только в кино и бульварных романах, которые покупают в поездку. Но словами Люда строит тот самый квадрат...

- Дима любит Марину, Марина любит Витю. Лена сначала любила Диму, а потом Витю, и последний год жила с ним — он работящий, не жадный, брутал, - перечисляет подруга семьи.

Подозреваемый и младшая сестра какое-то время были вместе. Фото: предоставлено читателем "КП"

«СНАЧАЛА ИЗБИЛ, А ПОТОМ ПОЖЕНИЛИСЬ»

Началось все со знакомства старшей сестры с Дмитрием. Когда он привел девушку в свою компанию, оказалось, что вкусы его и друга на женщин совпадают, и Виктор увел у него Марину, а потом, по словам подруги, сильно ее избил.

- Марина его «посадила» в тюрьму, и пока он сидел, встречалась с Димой, а когда тот вышел из тюрьмы, они с Витей поженились, и после этого муж ее больше не бил, - объясняет собеседница. - При этом отец зятя не принимал после такого обращения с дочерью. Он хороший человек: сам тянул девочек, когда не стало их мамы, она рано умерла. Все, что с двумя сестрами произошло, стало настоящим ударом для него.

Сложная любовная история длилась около девяти лет, рассказывают друзья. Фото: страница погибшей ВКонтакте

Женщина утверждает, что после свадьбы супруги даже не общались с Димой и младшей сестрой, но потом все вернулось на круги своя.

- Марина была женой Вити и при этом жила с Димой. Когда кто-то из мужчин освобождался, место рядом с ним занимала Лена. Младшая сестра с Димой давно «употребляли», а два года назад Витя и Марина пристрастились, и началось такое... То менялись, то жили вчетвером, - ужасается женщина.

«НЕ ЗНАЛИ, ЧЕЙ СЫН»

Людмила показывает фото двухлетней давности: нарядные и улыбающиеся муж и жена. День рождения Марины в 2020 году. За месяц до того, как появились наркотики, - рассказывает собеседница. На руках у женщины на снимке — малыш - у Марины с Виктором было трое малышей, а у Лены детей не было.

Подруга считает, что трагедия произошла, когда младшая сестра ушла от подозреваемого к семье сестры. Фото: страница погибшей ВКонтакте

Подруга рассказывает, что родня со стороны мужа жаловалась на Марину: даже себе детей пытались забирать. А старший внук и вовсе какое-то время у дедушки, маминого отца, жил - в тот смертельный для семьи час он был у него в гостях.

- Марина с Витей обещали, что бросили, а потом - опять. Опека даже два раза приезжала. Но, несмотря на все, у них дома всегда было чисто, дети — ухоженные, как и их мама. Всегда наготовлено еды. Придраться не к чему, - рассказывает женщина.

Сестры 26 и 24 лет были очень похожи внешне. Фото: страница погибшей ВКонтакте

«НАКРЫЛО, ЧТО ОБЕ УШЛИ»

Незадолго до страшных событий молодые женщины остались в построенным их отцом двухэтажном доме, в котором жили Виктор с Мариной, а с ними и Дмитрий. В это время Виктор все бросил и поехал в Новую Соколовку — разбирать заброшенные дома.

- Занял себе самую нормальную квартиру и стал там жить. Тут же разбирал шифер, доски, кирпичи и продавал. В день мог заработать и до восьми тысяч рублей, - продолжает Людмила. – Знаю, что за три дня до трагедии Марина вроде как ушла к Виктору. А в день ЧП ушла еще и Лена. Вот Диму и накрыло, наверное, что обе ушли.

«В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЭТО БЫЛИ НЕ ОНИ»

Людмила горько признается, что терять друзей было больно.

- Марина очень интересной личностью была. Глубокой. Но в последние годы это были не они, - делится собеседница.

Подруга считает, что старшая из погибших сестер была роковой женщиной. Фото: страница погибшей ВКонтакте

Когда Дмитрия в качестве обвиняемого привезли в Ленинский районный суд Ростова, он, сидя за железными прутьями, на камеру назвал себя виноватым в произошедшем. Признался, что совершил преступление, когда находился под действием наркотиков. До этого, во время следственного эксперимента рассказал, как прятал ружье, чтобы зайти с ним в квартиру.

— Очень сожалею. Я не знаю, как вернуть жизнь назад. Лучше убейте меня, — сказал на камеру подозреваемый.

Суд заключил его под стражу на два месяца. Расследование громкого дела продолжается. И, вероятно, следователям предстоит распутать еще немало узлов в этом запутанном клубке.

Известно, что детей погибших родителей заберут родственники мужа. Раненая девочка до сих пор находится в больнице.

"Комсомолка" приносит самые искренние соболезнования родным и близким погибших.

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