«Школам Ростова нужно идти в ногу со временем»: Алесей Логвиненко посетил одну из самых передовых школ донской столицы

Ученики школы № 60 продемонстрировали мастерское управление роботом. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Уровень муниципальных школ Ростова-на-Дону растет с каждым годом. Так, ростовская Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса на Коммунистическом стала финалистом престижного Всероссийского конкурса «Успешная школа». Об этом рассказал на встрече с журналистами глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

ШКОЛА № 60 СТАЛА ФИНАЛИСТОМ РОССИЙСКОГО КОНКУРСА

- Школа № 60 регулярно демонстрирует свои успехи! Ее часто отмечают в конкурсах различного уровня как инновационное образовательное учреждение, - отметил Алексей Валентинович. - Уникальность школы ее в том, что это базовая школа Российской академии наук. Сегодня команда учебного заведения стала лауреатом конкурса Всероссийского конкурса «Успешная школа».

По словам Алексея Логвиненко, уникальность заключается в том, что уже сегодня разработана учебная программа, которая позволяет заниматься технической деятельностью с самых первых классов. Именно поэтому проект ростовского учебного заведения получил такое высокое одобрение.

Алексей Логвиненко ознакомился с образовательным проектом, который вышел в финал всероссийского конкурса.. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Помимо команды ростовской школы № 60 лауреатами всероссийского конкурса «Успешная школа» стали команды, отобранные из более чем 1000 образовательных учреждений. В октябре пройдет очный финал, где команды представят свои проекты.

В проекте «Успешная школа» участвуют не только педагоги и дети, но и родители. Школа нацелена на привлечение родителей не только к внеурочной деятельности и экскурсиям, но и на включение их в образовательный процесс.

В ЧЕМ СУТЬ РОСТОВСКОГО ПРОЕКТА

По словам директора школы Александра Вихтоденко, сам проект нацелен на сквозное образование и вовлечение детей на научную деятельность уже с первого класса.

Убедиться в практических навыках, получаемых школьниками, Алексей Логвиненко смог во время личной встречи с ними. Ученики умело управляли роботом, во время опытов показывали и объясняли свойства ферромагнитной и неньютоновской жидкостей, а также способ получения художественных красок.

- Здесь с начальных классов детей вовлекают в естественно-научную и инженерно-технологическую деятельность. В этом году школа вошла в состав консорциума по развитию школьного инженерно-технологического образования в России. Сейчас это очень востребованное направление, - отметил Алексей Логвиненко.

Теперь команде школы № 60 предстоит защитить свою методику преподавания на всероссийском уровне.

РОСТОВСКИЕ ШКОЛЫ – В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

Глава администрации города обсудил с педагогами, учениками и городским Управлением образования перспективы развития школы № 60. Учебное заведение продолжат оснащать необходимым оборудованием.

- Уверен, что у школы есть все возможности для успешного обучения будущих инженеров, ученых, - подчеркнул глава администрации Ростова.

Кроме того, на встрече затронули вопрос завершения строительства самой большой школы - в микрорайоне ЮФУ. Рассматривается возможность трансляции естественно-научного опыта школы № 60 на новое учебное заведение. Как показывает практика, у подрастающего поколения данная сфера пользуется особым успехом.

- Оснащению наших школ инновационным оборудованием мы уделяем сегодня особое внимание, - заявил Алексей Валентинович. - В большинстве своем дети развивают свои интересы именно в школе. Потому общеобразовательным учреждениям необходимо идти в ногу со временем.