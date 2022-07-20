Ученый из Ростова изобрел генератор, который может обеспечить целый дом электричеством от солнца и ветра

Генератор Владимира может "запитать" весь дом. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ростовчанин Владимир Бурим занимается научной деятельностью и преподает в школе робототехнику. Главной разработкой специалиста на сегодняшний день является альтернативный ветросолнечный генератор. «КП — Ростов-на-Дону» узнала, как получать электроэнергию из солнечного света и ветра, которых предостаточно в донском регионе.

ЗАПИТАЕТ ЦЕЛЫЙ ДОМ

- Моя основная научная деятельность лежит в плоскости альтернативных возобновляемых источников энергии, - рассказывает изобретатель. - Сейчас в разработке находится ветросолнечный генератор, который представляет собой комбинированное устройство. Оно вырабатывает энергию как от солнца, так и от ветра.

Первый опытный образец генератора в диаметре составляет около метра. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам ученого, от такого генератора можно запитать не только телефон или телевизор, но целый жилой дом или дачу. Владимир уже испытывал опытный образец в Крыму. Там, в Феодосии, наиболее благоприятные условия для проведения подобных испытаний. К заряженному с помощью солнца и ветра генератору был подключен сначала аккумулятор, а потом инвектор. И оба прибора полностью зарядились.

Диаметр первого опытного образца генератора составляет около метра. Такая конструкция выдает 0,5 Киловатт. А вот для повышения мощности придется увеличить и размер прибора до двух метров.

- Тут же вопрос нагрузки, - поясняет изобретатель. - Чтобы обеспечить временное включение электроприборов вроде электропечи, этого достаточно. А чтобы к генератору подключить кондиционер, то мое изобретение нужно будет еще доработать.

НА КОММЕРЧЕСКИЕ РЕЛЬСЫ

Владимир — победитель программы «Старт». Сейчас у изобретателя есть возможность перейти на второй этап программы для завершения своего проекта. И тогда участник для доработки своих прототипов сможет получить восемь миллионов.

Но это случится только при условии, что индустриальный партнер предоставит софинансирование в размере 3,5 миллиона рублей. Уже сейчас у Владимира есть партнеры и потенциальные инвесторы, которые заинтересованы в создании более совершенного ветросолнечного генератора, — Севастопольская академия наук и Институт прикладной физики.

Владимир Бурим рассказал, как получать электроэнергию из солнечного света и ветра. Фото: предоставлено героем публикации.

- На втором этапе будет создан промышленный образец, который впоследствии поступит в продажу, - рассказывает изобретатель.

По словам ученого, такой генератор уже сможет работать и вырабатывать энергию круглый год, поскольку солнце есть всегда. Даже при облачной погоде бывает солнце, но до земли доходит лишь порядка 10-20%.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ФЕРМА В РАЗРАБОТКЕ

Кроме возобновляемых источников энергии есть у Владимира и наработки по производству искусственных бриллиантов, алмазов и сапфиров, применение которых ограничивается сферой промышленности.

Такие камни используются в авиастроении и космической сфере. Но данный проект очень затратен — он требует порядка 5,2 миллиардов рублей. Поэтому для такой технологии гораздо сложнее найти софинансирование.

Другой проект, который разрабатывает изобретатель, - инновационный хаб, который будет включать несколько инновационных дисциплин и производств. Есть еще один проект Владимира связан с сельским хозяйством. Это автоматизированная и роботизированная ферма, где могут работать всего 2-3 оператора-человека. А все остальное будут делать роботы.

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