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Происшествия19 июля 2022 16:00

В Ростовской области перед судом предстанут двое мужчин, зарубивших пенсионерку топором

По версии следствия, обвиняемые напали на женщину, чтобы забрать ее сбережения
Михаил СТРИЖЕВ
Больше полугода обвиняемые находятся под стражей.

Больше полугода обвиняемые находятся под стражей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области двух жителей Кагальницкого района будут судить за убийство пенсионерки. Следователи считают, что мужчины расправились с пожилой женщиной, чтобы забрать ее накопления.

Эта история прогремела осенью прошлого года в хуторе Николаевском. По версии следствия, 26 ноября 37-летний и 38-летний мужчины по предварительному сговору напали на пенсионерку. Они незаметно пробрались в дом к 73-летней местной жительнице и, застав ее дома, набросились на нее с топором. Налетчики нанесли пожилой женщине несколько ударов, после чего она скончалась.

В доме погибшей обвиняемые нашли 500 тысяч рублей. Прихватив сбережения убитой, они скрылись с места преступления. Однако почти сразу после обнаружения тела женщины подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

Больше полугода задержанные находились под арестом. И вот расследование громкого преступления завершилось.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в областном следственном управлении следственного комитета России.

Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы каждому.

Напомним, другое громкое происшествие произошло в Калмыкии в июне. В конце июня в Элисте 50-летний мужчина несколько раз ударил топором годовалого мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемого в совершении преступления заключили под стражу.

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