В Ростовской области перед судом предстанут двое мужчин, зарубивших пенсионерку топором

Больше полугода обвиняемые находятся под стражей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области двух жителей Кагальницкого района будут судить за убийство пенсионерки. Следователи считают, что мужчины расправились с пожилой женщиной, чтобы забрать ее накопления.

Эта история прогремела осенью прошлого года в хуторе Николаевском. По версии следствия, 26 ноября 37-летний и 38-летний мужчины по предварительному сговору напали на пенсионерку. Они незаметно пробрались в дом к 73-летней местной жительнице и, застав ее дома, набросились на нее с топором. Налетчики нанесли пожилой женщине несколько ударов, после чего она скончалась.

В доме погибшей обвиняемые нашли 500 тысяч рублей. Прихватив сбережения убитой, они скрылись с места преступления. Однако почти сразу после обнаружения тела женщины подозреваемых задержали. В отношении них возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Разбой».

Больше полугода задержанные находились под арестом. И вот расследование громкого преступления завершилось.

— Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением, направлено в суд для рассмотрения по существу, — рассказали в областном следственном управлении следственного комитета России.

Если вина подсудимых будет доказана, им грозит до 20 лет лишения свободы каждому.

Напомним, другое громкое происшествие произошло в Калмыкии в июне. В конце июня в Элисте 50-летний мужчина несколько раз ударил топором годовалого мальчика. От полученных травм ребенок скончался на месте. Подозреваемого в совершении преступления заключили под стражу.

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