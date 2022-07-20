В начале августа в Ростовской области ожидаются два больших «метеоритных дождя»

Астрофизик также поделился советом, где и когда на небе можно увидеть соседей Земли по Солнечной системе. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

Установившаяся ясная погода в Ростовской области и чистый горизонт так и манят понаблюдать ночью за звездами. За городом они видны даже невооруженным взглядом. Когда и где нужно смотреть на небо, чтобы не пропустить летние звездопады, рассказал заведующий лабораторией кафедры физики космоса Физического факультета ЮФУ, специалист в области фотографических и фотоэлектрических наблюдений малых тел Михаил Невский.

АКВАРИДЫ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ КОЗЕРОГ

По словам астрофизика, конец июля и начало августа ознаменуется двумя ежегодными метеорными потоками: Южных дельта-Акварид и i-Акварид. Первые лучше всего будут видны 27 июля с ожидаемым числом до 20 метеоров в час.

Второй же поток будет хорошо виден 6-7 августа с числом до семи метеоров в час. Чтобы увидеть эти метеоры, нужно смотреть в направлении созвездия Водолей, которое восходит в начале вечера на юго-востоке.

- Но лучшее время наблюдений приходится на вторую половину ночи, - поясняет ученый. - Метеоры слабые и трудны для наблюдений, особенно в условиях городской засветки неба. Более интересы яркие медленные метеоры комплекса альфа-Каприкорнид из созвездия Козерог.

Чтобы увидеть метеоры, нужно смотреть в направлении созвездия Водолей, которое восходит в начале вечера на юго-востоке. Фото: предоставлено пресс-службой ЮФУ.

Широкий максимум активности альфа-Каприкорнид приходится на последнюю неделю июля и первую неделю августа с пиком вблизи 30 июля, но их число невелико — не более 3-5 метеоров в час. Их также предпочтительно наблюдать после полуночи в южной части неба примерно на высоте 30 градусов над горизонтом.

ПЕРСЕИДЫ — САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЗВЕЗДОПАД

В первой половине августа ростовчанам следует ждать ежегодный поток Персеид из созвездия Персей. Лучше всего они будут видны 12 и 13 августа. Однако, по словам астронома, этот самый знаменитый в народе звездопад с каждым с каждым годом становится более редким.

- В 90-х годах метеорная активность Персеид составляла приблизительно 100-120 метеоров в час. Поток вызван прохождением Земли через хвост кометы Свифта-Туттля, - пояснил Михаил Невский. - Сейчас комета удалилась на окраину солнечной системы, концентрация частиц в хвосте кометы, который пересекает Земля, уменьшилась, поэтому и поток значительно ослаб.

В 90-х годах метеорная активность Персеид составляла приблизительно 100-120 метеоров в час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

КОГДА НА НЕБЕ МОЖНО УВИДЕТЬ СОСЕДЕЙ ЗЕМЛИ

Астрофизик также поделился советом, где и когда на небе можно увидеть соседей Земли по Солнечной системе. По словам специалиста, они хорошо заметны на утреннем небе перед восходом Солнца. Рассматривать их интереснее в телескоп, но просто найти на небе можно и невооруженным зорким взглядом.

- Низко, на юге, в созвездии Козерог, можно найти не очень яркий Сатурн, который находится на расстоянии 1500 миллионов километров от Земли, - отмечает эксперт. - Немного выше и левее находится яркий Юпитер, расстояние до которого 660 миллионов километров. Между Юпитером и Альдебараном можно найти красноватый Марс, находящийся на расстоянии около 200 миллионов километров. А на северо-востоке будет привлекать внимание Венера, имеющая максимальную яркость в предрассветные часы.

Собеседник пожелал всем любознательным звездочетам чистого неба, чтобы ничего не испортило вдумчивое наблюдение за небесными объектами. А еще для Ростова-на-Дону наступает недельный период видимости Международной космической станции по вечерам: это яркий объект, движущийся по небу в течение 5-6 минут.

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