Мамы приводят за руку, борьба за бюджетные места и коммерция по цене Мальдив: ростовские абитуриенты откровенно рассказали о поступлении в вузы

Приемная кампания в самом разгаре. Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще месяц назад ростовские школьники судорожно боролись за заветные баллы по ЕГЭ, теперь же череда экзаменов позади, а, значит, впереди вторая ступень – поступление. Очереди в приемную комиссию, подача заявлений, заполнение бумаг, жесткий мониторинг конкурентов на бюджетное место, и, конечно же, трепетное ожидание списков на зачисление. Все это будни вчерашних 11-классников.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с новоиспеченными абитуриентами, чтобы узнать, какие нынче конкурсы в вузах, реально ли поступить на бюджет и как ребята представляют себе студенческую жизнь.

БОРЬБА ЗА РЕЙТИНГ

- Мой общий балл 261, можно смело назвать неоднозначным, - с иронией признает ростовчанка Ева. – Высокий для целевого и платного, но низкий для бюджета. Но не все так плохо, как могло бы показаться. Для борьбы за рейтинг у меня припасены личные достижения. При максимальных показателях это ни много ни мало 10 баллов к общей сумме. В каких-то вузах добавляют - за "Золотой значок ГТО", где-то - за призовые места в конкурсах.

Так что, с мира по нитке абитуриентка уже набрала 271 балл, что увеличивает ее шансы пройти на заветный бюджет.

Сейчас абитуриенты с нетерпением ждут списки поступивших. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Моей давней мечтой было поступить в медицинский, поэтому собрав все нужные бумажки решила действовать, - продолжает девушка. - Всего школьник может подать заявления в 5 вузов, на 10 разных направлений подготовки. Я лично ориентируюсь на лечебный факультет, хотя для подстраховки подала документы на педиатрический и медико-профилактический. Кстати, у этих двух последних с лечфаком первые 2-3 курса обучения имеют схожие программы, а шансы попасть на них гораздо выше. Некоторые так и поступают: идут на педиатра, а потом легко переводятся на лечебный, конечно, при наличии мест, но все же.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР НА ЭТАПЕ ПОДАЧИ

По словам девушки, документы она подавала в середине приема, ведь принято считать, что это самое благоприятное время.

– Очередей я не застала, - рассказывает Ева. - Но к несчастью для меня, медицина является одним из самых популярным направлений среди школьников, будь в запасе еще баллов 10, сидела бы себе припеваючи. Но, увы, у меня результаты только на самую малость выше, чем у тех, кого в прошлом году зачисляли в последнюю очередь. Время зачисления, конец июня-начало августа, обещает быть жарким. Буду активно серфить страницы вузов, чтобы посмотреть итоговые списки.

Пока их нет, все планы абитуриентки - на паузе.

- Пожалуй, самым сложным было найти положение о приеме, - продолжает собеседница. - Иногда кажется, что вуз специально прячет эти документы в дальний угол сайта, чтобы их нашли лишь самые смекалистые. Такой естественный отбор на этапе подачи. И второе это очереди в приемную комиссию. На всякий случай брала оригиналы документов, по несколько копий на каждую, а еще - литра два воды и заряженный телефон с электронной книгой. На самом деле уже не терпится стать студентом: мы уже вроде не дети, но еще и не взрослые. Мама говорит, что это лучшее время в жизни. Я, если честно, тоже так думаю. И жду, что будет много ярких моментов и даже случаев, которые могут кардинально повлиять на мою жизнь.

Документы можно подавать дистанционно, но многие все равно приходят в институт. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СВЕТИТ ТОЛЬКО КОММЕРЦИЯ

Такой же путь из проб и ошибок прошел и бывший одиннадцатиклассник Иван. Парень мечтает поступить в мореходку, поэтому уже вторую неделю гипнотизирует сайт вуза.

- ЕГЭ я сдал не то, чтобы блестяще, профильную математику – на 50, за русский и информатику получил по 70 баллов, - рассказывает парень. - Этого сейчас хватит только на коммерцию, учитывая тот факт, что желающих поступить много. В основном, конкурс на место зависит от конкретной профессии и потенциальной зарплаты будущего специалиста. В целом, все и так знают, что моряки получают много, отсюда и ажиотаж.

Факультет судовождения, на который подаю, считается топовым. Там всего 20 бюджетных и 40 коммерческих мест. И это при том, что стоимость года обучения обойдется родителям в 300 (!) тысяч рублей. Если бы сдал ЕГЭ по трем предметам на 80, еще можно было как-то рассчитывать на бюджет, а так придется платить.

А вот с подачей документов проблем не было. По словам Ивана, в очереди он не просидел и минуты.

Пока абитуриентам сложно представить студенческую жизнь. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Знаю, что в этом году многие ребята отсылали заявку онлайн, но, как мне кажется, лучше всего прийти: и на вопросы ответят, и подскажут что-то, - говорит будущий студент. - Самое забавное при поступлении - наблюдать, как некоторые школьники приходят за ручку с родителями. Причем видно, что мамы насильно заставляют детей поступать на какую-то конкретную специальность, еще и следят как конвоиры, чтобы ребенок не сбежал. Такая себе практика, мы же уже взрослые люди, сами должны выбирать путь и профессию, чтобы потом не было мучительно больно. Ведь потом такие товарищи получают диплом для мамы и не знают куда податься

Ваня рассказал, что в этом году многие школьники Ростова сильно расстроились из-за результатов ЕГЭ.

– Сначала ребята хотели уехать в Москву или Питер, но, увидев баллы, сразу вспомнили пословицу «Где родился, там и пригодился», - улыбается парень. - Я же пока не увижу финальных списков, не могу представить студенческую жизнь. Когда будет результат, тогда и пофантазируем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Репетиторы вместо школы, надежда на халяву и мечты о сне: ростовский школьник откровенно рассказал про подготовку к ЕГЭ.

Ростовский выпускник признался, сколько родители тратят на репетиторов, можно ли сдать ЕГЭ без них и чем недовольны учителя (Подробности)

Сочинения про мыльный пузырь, многократные пересдачи и паника: ростовский учитель рассказал о заданиях ЕГЭ и подготовке

Репетитор из Ростова объяснила, почему вредно не только "бить баклуши", но и слишком старательно заниматься. (Подробности)