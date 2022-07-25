В центре Ростова снесли здание советского хлебозавода, чтобы построить еще один ЖК?

Экскаватор сносит здание хлебозавода на Социалистической Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

За высокими воротами бывшего хлебозавода на улице Социалистической, 116 в Ростове-на-Дону работает экскаватор. Здесь завершаются работы по сносу здания.

Ранее один из ростовских застройщиков получил одобрение от администрации города на проведение планировки данного участка в границах: улица Социалистическая – проспект Чехова – улица Станиславского – проспект Соколова.

Корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону» удалось увидеть «расчищенную» площадку со стороны проспекта Соколова.

ХЛЕБОЗАВОД — ЛАЗЕРТАГ — ...

По словам ростовского экскурсовода Марины Натальян, в 70-80-е годы прошлого века на этом участке располагался городской хлебозавод. Как отмечает руководитель Ростовского регионального отделения ВООПИиК Александр Кожин, по соседству с хлебозаводом, на Соколова, находилось управление хлебопекарни.

В последние годы в промышленном здании на улице Социалистической размещался полутайный лазертаг . Здесь проводились как индивидуальные игры, так и открытые для всех "войнушки". Участники игр бегали по территории бывшего завода и стреляли друг в друга из лазерных бластеров. Место стало "родным домом" для целого сообщества всевозможных сталкеров. А здание самого завода внутри на время преобразилось и наполнилось новым смыслом.

- По сути, тут мы занимались восстановлением старого здания, - поясняет один из владельцев бывшего лазертага Георгий. - Оно уже не эксплуатировалось и было в ветхом состоянии. Мы закладывали все системы, реставрировали, делали стяжки и все строительные процедуры, чтобы привести его в порядок.

Вход в бывший лазертаг выглядел так. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Однако «лавочку» пришлось прикрыть — завод отдали застройщику под снос и новое строительство.

ЧТО ПОСТРОЯТ?

Постановлением № 302 от 7 апреля 2022 года администрация Ростова разрешила частному застройщику подготовку проекта планировки территории и проекта ее межевания в границах: Социалистическая – Чехова – Станиславского – Соколова.

Дверь на проходную завода давно не используется по назначению. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В начале февраля 2022 года застройщик получил кредит в размере 299 миллионов рублей на приобретение этого участка под строительство на площади 14 тысяч квадратных метров жилого комплекса в историческом стиле. Согласно документу, опубликованному на сайте горадминистрации, площадь всего участка составляет 6,1 гектара.

Проект планировки и межевания территории должен быть подготовлен в течение года с момента подписания указанного постановления. Строители должны будут представить документацию по планировке территории, выполненную за счет собственных средств, на проверку в Департамент архитектуры Ростова.

За высоким забором бывшего хлебозавода не видно работающего экскаватора. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Судя по существующим визуализациям будущего объекта, на месте хлебозавода появится семиэтажный жилой дом с закрытым двором и помещениями для торговли на первом этаже.

Там, где когда-то выпускали ароматные буханки хлеба, сейчас валяются кирпичи. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Напомним, ранее в Ростове прокомментировали ситуацию с прекращением работы другого ростовского хлебозавода. Предприятие закрыли, чтобы провести в нем капитальный ремонт. Оказалось, что под строением необходимо укрепить грунт, так как предприятие было построено 100 лет назад на территории, для которой характерна опасность оползней. Модернизацию объекта должны были начать начать уже в мае 2021 года.

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