Шах и мат: Как в ростовском городском шахматном клубе воспитывают гроссмейстеров

Проведением занятий в городском шахматном клубе занимаются сразу три преподавателя. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России 20 июля отмечают День шахмат. Но в Ростовском городском шахматном клубе на Газетном соревнования, приуроченные к празднованию профессионального праздника, уже провели в прошедшие выходные. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала у педагога клуба, кандидата в мастера спорта по шахматам Павла Котенко, как сегодня в донской столице обучают юных гроссмейстеров и почему мужчины чаще женщин делают карьеру в этом спорте.

ПОУЧИТЬСЯ И ПОСОРЕВНОВАТЬСЯ

Проведением занятий в городском шахматном клубе занимаются сразу три преподавателя: международный гроссмейстер Александр Галкин, международный мастер Павел Котенко и кандидат в мастера спорта Василий Лебедев. Возглавляет организацию президент федерации шахмат Сергей Ли.

- По выходным мы проводим еженедельные соревнования для взрослых и детей, - рассказывает Павел Котенко. - В прошедших соревнованиях, например, приняли участие около 50 человек.

С 14 по 24 июля в Ростове проходит крупный шахматный фестиваль — мемориал имени Владимира Матвиенко. Поэтому все силы ростовскими шахматистами были брошены туда. В этом соревновании принимают 75 человек. Общий призовой фонд фестиваля — довольно серьезный — 210 тысяч рублей.

- Это довольно серьезный турнир, - поясняет шахматист. - В нем участвуют три международных мастера — Котенко, Елизаров и Аношкин.

В клуб на занятия приводят детей от 5 лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Но клуб на Газетном работает не только по выходным, а шесть дней в неделю — с выходным в понедельник. С 9:00 до 18:00 здесь идут штатные детские занятия. Также по субботам с 10:00 до 13:00 работает взрослая группа. А по субботам с 14:00 взрослые могут сразиться друг с другом. В этот день можно сыграть любительские партии в городском шахматном клубе.

ЗАЖИГАЮТСЯ ЛИ НОВЫЕ ШАХМАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ?

Как рассказывает Павел Котенко, к нему в клуб на занятия приводят детей от 5 лет. И многие из тех, кто постоянно посещает занятия, участвуют в городских, областных или межрегиональных соревнованиях. Но таких гроссмейстеров мирового масштаба как Андрей Есипенко из Новочеркасска пока не появилось.

К слову, новочеркасский спортсмен уже не раз посещал занятия выходного дня в ростовском городском шахматном клубе.

- В первенствах ЮФО наших спортсменов достаточно представлено, - поясняет шахматист. - Есть и чемпионы, и призеры. Так, на проходившем в декабре 2021 года Максим Альпин стал чемпионом ЮФО среди юношей 19 лет. На тот момент он играл в группе клуба уже четвертый год.

ЖЕНЩИНЫ СКЛОННЫ К ОБОРОНЕ, МУЖЧИНЫ — К АТАКЕ

Во время разговора Павел Котенко привел любопытную статистику. Все мы знаем, что самые известные шахматисты — это мужчины. Но когда детей приводят в клуб, то соотношение мальчиков и девочек примерно одинаковое.

Женщины реже делают карьеру в шахматах, чем мужчины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А вот со временем девочки чаще бросают это дело, а мальчики остаются, - объясняет педагог. - Если смотреть по рейтингу, то у мужчин-шахматистов рейтинг гораздо выше, чем у женщин. Есть, конечно, несколько женщин, например, Горячкина, Костенюк, которые в свое время успешно конкурировали с мужчинами. В целом, тенденция такова, что обычно мужчины отдельно играют, а женщины — отдельно.

По словам эксперта, процентное соотношение мужчин и женщин в шахматах 30 к 1. Это те, кто остается в сфере к подростковому возрасту.

— Некоторые шахматисты объясняют такую статистику тем, что у мужчины особый склад ума - он готов к атаке или контратаке. В то время, как женщина — это хранительница домашнего очага и более склонна к оборонительным действиям. Мужчины более агрессивны. Но это не более, чем просто слова, отмечает специалист, — говорит преподаватель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Всероссийские соревнования по быстрым шахматам на Кубок ГК «Сокол» пройдут в Ростове

За приз сразятся более 100 спортсменов из 15 субъектов РФ, Индии, Эстонии (подробнее)