«Ростсельмаш» - гордость донской столицы»: Ростовский завод сельхозтехники отметил 93-летие

Средний размер зарплаты на предприятии составляет 75 тысяч рублей, что в полтора раза выше среднегородского значения. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

В этом году легендарному «Ростсельмашу» исполняется 93 года. Работники и руководство завода решили отпраздновать солидную дату, отметив лучших рабочих. Рассказываем, чем живет сейчас знаменитый ростовский завод — один из крупнейших разработчиков и производителей сельхозтехники в мире.

ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ ГОРОДА

- За последние пять месяцев средняя зарплата в Ростове достигла 47 тысяч рублей, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, а средний размер заработной платы на предприятии «Ростсельмаш» составляет 75 тысяч рублей, что в полтора раза выше среднегородского значения, – отметил глава администрации города Алексей Логвиненко. – Сегодня «Ростсельмаш» - это системообразующее предприятие донской столицы, ее индустриальный имидж. Уверен, что успешное развитие завода является значительным вкладом в экономическую стабильность как города, так и региона.

Группа компаний «Ростсельмаш» также демонстрирует высокую инвестиционную активность.

Один из значимых проектов компании - строительство первого в постсоветском периоде нового тракторного завода с производством полного цикла. Благодаря грамотному подходу на предприятии сложилась команда опытных работников с большим производственным стажем и команда молодых, инициативных специалистов.

Предприятие также на постоянной основе поддерживает гандбольный и футбольный клубы Ростова, оказывает поддержку ветеранам завода и их семьям.

- Могу сказать с уверенностью, что ваше предприятие - гордость донской столицы, - обратился Алексей Валентинович к присутствующим. - Искренне поздравляю руководство и трудовой коллектив с очередной годовщиной. Желаю дальнейшего развития и процветания, реализации всех планов и проектов, крепкого здоровья, счастья, удачи вам и вашим семьям. С праздником!

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОРОЖНИКОВ И КОММУНАЛЬЩИКОВ

Завод располагает центром инноваций, экспериментальной базой, современным производством полного технологического цикла. Под собственным брендом «Ростсельмаш» выпускает широкий модельный ряд машин и оборудование для сельскохозяйственных операций: от подготовки почвы до первичной переработки зерна, а также электронные решения для повышения эффективности сельхозработ и аграрного бизнеса. Компания постоянно развивается на благо продовольственной безопасности страны. Более четырнадцати тысяч сотрудников на тринадцати предприятиях ежедневно трудятся над выпуском всего цикла 150 моделей и модификаций 24 типов агромашин и оборудования для широкого спектра сельхозработ.

- «Ростсельмаш» подходит к 93-летию с неплохими достижениями. Сейчас мы строим два завода - тракторный и завод, который будет производить коробку переключения передач. Мы также ведем разработку дорожностроительной и коммунальной техники, которую представим на рынок через два-три года, - говорит директор «Ростсельмаша» Валерий Мальцев.

«МОЖНО БЫТЬ УВЕРЕННЫМ В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ»

В Ростове немало династий посвятили себя работе на «Ростсельмаше». Так Сергей Едомских пришел на завод более восьми лет назад.

- Вся моя семья работала на «Ростсельмаше». Времена тогда были тяжелые, работы мало, а завод обеспечивал стабильную зарплату. И мама мне предложила прийти на завод хотя бы временно, - вспоминает Сергей. - Я втянулся, стал идти вверх по карьерной лестнице. Начинал со слесаря механосборочных работ, потом бригадир, мастер, а сейчас работаю начальником участка. Думаю, мои будущие дети тоже придут сюда работать. Здесь стабильная работа и можно быть уверенным в завтрашнем дне.