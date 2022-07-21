Алексей Логвиненко проверил ход ремонтных работ в школах № 18 и № 44 в Ростове

Алексей Логвиненко проинспектировал ход ведения ремонтных работ в школах города. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В донской столице в самом разгаре капремонт нескольких школ. В четверг, 21 июля, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко ознакомился с ходом ремонтных работ на двух объектах - в Первомайском районе города. Маршрут прошел по двум точкам - школе № 44 и школа № 18 имени комиссара Ростовского стрелкового полка Народного ополчения 56-армии П.А. Штахановского

ШКОЛУ ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА СДАДУТ В СРОК

Первой точкой маршрута главы администрации стала 44-я школа, расположенная на Днепропетровской улице.

- На объект было выделено более 288 миллионов рублей, - рассказал Алексей Валентинович. - В настоящее время здесь усиливают конструкции, проводят демонтажные и фасадные работы, заменяют отопление и устанавливают окна. Готовность объекта составляет 20%.

Но работы могут ускориться. Сити-менеджер напомнил о поручении губернатора Василия Голубева, данное в декабре прошлого года — постараться успеть завершить капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры до конца декабря 2022 года. На сегодня основной объем работ в школе № 44 уже выполнен: фундамент, стены и металлические работы. И сейчас подрядчик понимает необходимость досрочной сдачи объекта, чтобы в январе 2023 года в эту школу уже могли пойти дети.

Спортивная площадка в школе № 18 будет выполнена с соблюдением всех норм. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ ПРИХОДИТЬ В СРОК

По словам градоначальника, строителям еще предстоит немало работы в школе № 44. После чего предстоит синхронизировать работу по закупке оборудования

По мнению Алексея Валентиновича, сегодня, когда резко меняются цены, не всегда вовремя приходят строительные материалы и заказанное оборудование, очень важно плотно взаимодействовать с каждым подрядчиком, занятым в капремонте соцобъектов.

- Сегодня мы предусматриваем систему авансирования, - пояснил глава ростовской администрации. - Мы платим до 50% вперед, чтобы подрядчик уже на ранних стадиях мог заказать оборудование, которое придет в срок.

СПОРТПЛОЩАДКА ДЛЯ ШКОЛЫ № 18

Второй объект, с которым ознакомился градоначальник, — спортивная площадка школы № 18, в которой учатся 780 человек. По словам директора учебного заведения Марины Аксеновой, ремонт на этой спортивной площадке не проводился с момента строительства школы в 1976 году. И вот готова проектная документация на капитальный ремонт спортплощадки, которая была одобрена экспертизой.

При капитальном ремонте здания школы № 44 сохранят исторические лепные декоративные элементы. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

- С инициативой обновления к нам обратились жители города, и мы ее поддержали, — отметил Алексей Логвиненко. — На ремонт из городского бюджета выделили более 19 миллионов рублей. Работы будут завершены к началу нового учебного года. На площадке обустроят зоны для игры в баскетбол, волейбол и мини-футбол, круговую беговую дорожку, площадку для игры в настольный теннис.

Как пояснил глава администрации города, модернизация пришкольных стадионов будет продолжена. Всего в этом году обновят семь таких объектов. На эти цели выделено более 108 миллионов рублей.

По словам подрядчика, сейчас на площадке ведутся работы по вертикальному планированию. Следующий этап работ — послойное фундаментирование площадки и асфальтирование. Завершат строительство и установка малых архитектурных форм и спортивного инвентаря. Спортплощадка будет выполнена по современным технологиям с учетом всех норм ГТО, которые сдают дети.

Строители укладываются в заявленные сроки и планируют сдать до конца августа. Руководство школы надеется первого сентября устроить большой спортивный праздник не только для детей, но и для их родителей, а также для ребят из детского дома, которые также учатся в школе № 18.