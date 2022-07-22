Культ внешности, равнодушие, и зверские цены: батайчанка переехала в Сеул и откровенно рассказала о жизни в Южной Корее

Батайчанка выиграла грант на обучение в Корее. Фото предоставлено героем публикации.

В последние годы ростовчан захватила лихорадка по всему корейскому. Тут вам и музыкальные группы, и известные сериалы, и актеры, а также косметика, еда и даже стиль жизни. Но мало кто знает, что за красивой картинкой скрываются довольно строгие правила, высокие цены и большая разница менталитетов.

Журналисты «КП-Ростов-на-Дону» пообщались с батайчанкой Арлетт Хан, которая четыре года назад переехала учиться в Сеул. Девушка рассказала, каково это быть иностранной студенткой в Корее, сколько стоит там жизнь, а также поделилась историей про равнодушие местных и культ внешности.

"НАСКРЕБЛА, ЧТО МОГЛА"

- Еще в 11 классе я решила подать заявку на обучение в Сеуле, - вспоминает Арлетт. - Сама являюсь этнической кореянкой, поэтому было очень интересно узнать, как же живется на исторической Родине. Собрав кипу бумаг и заручившись помощью родителей, наконец, смогла получить долгожданный стипендиальный грант от корейского правительства.

В Корее лапшу едят все, даже звезды. Фото предоставлено героем публикации.

Но, чтобы документы приняли пришлось изрядно постараться. В первую очередь комиссия обращала внимание на сертификаты о знаниях языка, благо в копилочке имелись и английский, и корейский. А еще нужно было приложить всякие грамоты за участие в конкурсах, олимпиадах, эстафетах и прочие достижения. Если честно, чего-то выдающегося в запасе не было, так сказать, наскребла, что смогла.

Дальше отправила все это в местное посольство, те перенаправили в министерство образования Кореи, а после все проверенные бумаги разослали по трем университетам. Кстати, их месторасположение студент может выбрать сам. Например, универы MBC находятся в центре Сеула, а University - за городом.

Я отправила три заявки в MBC, по итогу прошла в Сеульский национальный университет на направление «дизайн». Радости просто не было предела, поэтому в марте 2018 родители быстро упаковали мои чемоданы и отправили на встречу мечте. Билет из Ростова в Москву мы купили сами, а вот перелет до Сеула, само обучение и даже стипендии оплачивало корейское посольство.

"ЛАПШУ ЗДЕСЬ ЕДЯТ ДАЖЕ ЗВЕЗДЫ"

По словам девушки, сначала ее заселили в старое общежитие. Но уже через год посчастливилось переехать в обновленный корпус.

– Здесь уже все было такое модное и современное! С нашими общагами не сравнить. Каждое здание состоит из мини-квартир с двумя койками, собственным санузлом и даже холодильником. А вот кухня общая и находится через этаж, например, на первом, третьем, пятом и так далее.

Стипендия по российским меркам очень солидная. Правда, цены в Сеуле в два-три раза выше, чем в странах СНГ. В начале нам платили по 900 тысяч вон (это примерно 37 тысяч рублей, - прим. авт.). Спустя год, ставку увеличили: теперь вот шикуем на целый миллион (на наши плюс-минус 42 тысячи - прим. авт.).

Так выглядит комната девушке в студенческом общежитии. Фото предоставлено героем публикации.

В какой-то момент я даже подрабатывала в студсовете, поэтому в месяц добавлялось 360 тысяч вон (15 тысяч рублей). Сейчас живу только на стипендию. Но этой суммы едва хватает на самое необходимое. Например, на оплату общаги - 250 тысяч вон (10 тысяч рублей), столько же на обязательную страховку. По итогу от миллиона остается лишь половина и почти все это уходит на еду: в Корее нет привычки готовить дома. В основном, местные покупают разную лапшу в ближайших забегаловках и кафе. Причем такой вот джанк - фуд любят не только обычные сеульцы, но и знаменитые актеры и певцы.

ЧЕРЕШНЯ ЧТО-ТО ВРОДЕ ДЕЛИКАТЕСА

- Помимо общежитий некоторые студенты любят жить в съемных квартирах. Правда, и ценник на них вдвое выше. Мои знакомые арендуют однушку с санузлом и маленькой кухней в новом доме. За такую роскошь платят 750 тысяч вон ( или 31 тысяча рублей) в месяц.

Также есть двухкомнатные варианты без мебели за 500 тысяч вон (21 тысяча рублей). Жить в ней, конечно, дешевле, но нужно быть готовым к тому, что закупать всю технику придется за свой счет. Ну и самый бюджетный вариант среди съема это «кошевон», в простонародье коммуналка, в которой общий санузел, кухня и квадратные комнатки, которые зачастую могут быть даже без окон. Прайс стартует от 260 тысяч вон (10 тысяч рублей).

Кстати, и с ценами на фрукты непросто. Если в летнее время в Ростове этой радости на любой вкус и цвет, то для Кореи та же черешня сродни деликатесу, так как она, как и многое другое, завозится из соседних стран.

Для сравнения: за 10 яблок придется выложить 10 тысяч вон (438 рублей), за эти деньги на Юге России можно купить целый ящик. Полкилограмма черешни - 15 тысяч вон (658 рублей). Средний арбуз на 7–8 килограммов у нас будет стоит рублей 200, а здесь - 24 тысячи вон (или 1000 рублей).

Да и с общественным транспортом в Сеуле накладно. В среднем, за одну поездку на метро трачу 2500 вон или российские 100 рублей. Также можно заказать аналог московской карты "Тройка", называется «Тимани». Если ездить регулярно, в конце месяца набежит сумма в 100–150 тысяч вон ( или 6200 рублей).

Россиянка нашла в новой стране друзей. Фото предоставлено героем публикации.

СТУДЕНЧЕСКИЕ «КРЕДИТЫ»

– В местных вузах студент сам составляет свое расписание, регистрируясь на предметы, - говорит собеседница. - Но при этом конкуренция на дисциплины очень большая. Перед началом семестра есть специальный день, когда все ребята устраивают перегонки на время, только бы записаться на желаемый предмет. И пусть Корея страна технологий, но в этом моменте все работает по старинке: кто первый встал, того и тапки.

А еще, если в России факультет, то здесь мейджер – это как бы основная программа по специальности, но с возможностью выбирать непрофильные предметы. У нас даже есть так называемая студенческая валюта - «кредиты», за семестр их дается до 21. Один предмет может стоить от 1 до 3 кредитов. Например, за четыре года обучения мне нужно закрыть 130 таких вот единиц: 69 по специальности и 30 по общим дисциплинам. А вот остаток можно потратить на все остальное. Я хоть и учусь на факультете дизайна, но в летнем семестре решила взять лекции по биологии.

ВЕЖЛИВЫЕ И ТАКИЕ РАВНОДУШНЫЕ

Несмотря на то, что грант был долгожданный, девушка признается, что первые полгода в новой стране ей пришлось очень нелегко.

– Да, в нашей семье придерживались некоторых правил и традиций, но даже при этом ассимилироваться на месте пришлось долго. По началу не знала, как найти общий язык с местными. Я до сих пор порой не понимаю, как они мыслят и действуют. Есть, конечно, иностранцы, которые тут сразу как сыр в масле катаются, но я точно не один из них.

Корейцы очень закрытые, и мне, коренной жительнице теплого юга, было сложно осознать, как такие внешне вежливые люди могут быть абсолютно равнодушными. Однажды моя подруга потеряла сознание прямо на улице. За это время ни один местный даже не попытался ей помочь. Здесь считается, что помощь – это автоматическая ответственность за другого человека. Мол, если с ним что-то случится, спрашивать будут с тебя.

И вот еще, как-то раз мужчина тайком фотографировал ноги моей подруги. Естественно, увидев это, она стала ругаться. Но опять же никто из корейцев и глазом не дернул, все продолжали заниматься своими делами. А еще у них нет культуры джентльменства. Никто не поможет тебе донести сумки или открыть дверь.

Девушка уже привыкла к жизни в новой стране, но очень скучает по родным. Фото предоставлено героем публикации.

ЗАТО ЕСТЬ КУЛЬТ ВНЕШНОСТИ

- И если внутренняя красота корейцев мало волнует, то вот внешняя стоит буквально на первом месте, - уверяет Арлетт. – Это какой-то культ себя любимого. В городе, например, можно часто встретить рекламу диет, липосакции и номера пластических хирургов, которые за считанные дни сделают операцию на двойное веко.

Идешь по Сеулу, а вокруг одни пластиковые лица. Причем это касается не только женщин, но и мужчин. Во всем мире знают про корейские музыкальные группы, популярные сериалы, так вот многие местные уж очень старательно пытаются подрожать им. Здесь все очень стильные и модные. А некоторые парни даже специально подкрашиваются, чтобы лицо казалось более мраморным.

Во многом именно из-за всех этих странных порядков, первое время почти ни с кем толком не общалась. В такие моменты даже были мысли уехать. Но, к счастью, все как рукой сняло, как только познакомилась с девчонками из Казахстана.

Вообще, услышать на улочках Сеула родную русскую речь это такая радость! Сразу подбегаешь расспросить и поболтать. Как-никак у нас было схожее детство, представление о мире.

Несмотря на то, что здесь все классно, по родным скучаю очень. За 4 года видела их всего два раза, в 2020 приезжала в Батайск сама, а в 2021-м - гостил папа. Но ничего, совсем скоро закончу универ, устроюсь здесь по профессии и буду приглашать родителей уже в свою квартиру.

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