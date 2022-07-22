Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области обсудили меры борьбы с лекарственной наркоманией

Законодатели намерены вывести из «серой» зоны безрецептурные препараты. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

В четверг, 21 июля, в формате круглого стола депутаты законодательного собрания Ростовской области обсудили меры по противодействию лекарственной наркомании. Мероприятие прошло под руководством первого заместителя председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатора от Законодательного Собрания Ростовской области Ирины Рукавишниковой. В заседании также приняли участие депутаты донского парламента, представители министерства здравоохранения и Общественной палаты региона, представители Главного управления МВД, прокуратуры, общественных организаций.

ВЫВЕСТИ ЛЕКАРСТВА ИЗ «СЕРОЙ» ЗОНЫ

Как заявила Ирина Валерьевна, совершенствование законодательных мер по борьбе с «лекарственной наркоманией» поможет оградить жителей Дона и других регионов страны от использования и неконтролируемого употребления лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.

- Я думаю, подобные предложения как никогда актуальны и должны быть поддержаны на разных уровнях. Также очень важно прописать юридические аспекты, ведь это позволит выделить категорию лекарственных веществ, которая в настоящий момент находится в так называемой «серой зоне», - объяснила Ирина Рукавишникова. - Более того, совсем недавно появилось информация о том, что некоторые фармацевтические компании Дона также присоединились к антинаркотической репарации.

Участники заседания обсудили предложения по совершенствованию законодательных мер, проблемы, возникающие при документировании правонарушений, а также тенденции развития «лекарственной наркомании» и меры по ее профилактике в Ростовской области.

Депутаты полагают, что размеры административных штрафов за продажу таких лекарств без рецептов недостаточны. Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Ростовской области

МЕЛКИЕ ШТРАФЫ НЕ ПУГАЮТ НАРУШИТЕЛЕЙ

- Депутаты законодательного собрания отмечают особую актуальность темы, а также спектр проблем, связанных с «лекарственной наркоманией», - обратил внимание председатель комитета Заксобрания региона по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачев.

По его словам, особенной популярностью у «аптечных» наркоманов пользуются препараты, которые в своем составе вовсе не содержат наркотических и психотропных веществ, но при неправильном употреблении вне рецепта, а также при совмещении с алкоголем и другими препаратами, вызывают наркотическое опьянение, а при регулярном употреблении еще и стойкую зависимость. Самое страшное - из-за доступности препаратов лекарственная наркомания часто распространена в подростковой и молодежной среде, поясняет Александр Сергеевич.

- Зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда недобросовестные аптечные организации осуществляют безрецептурный отпуск таких лекарственных средств, нарушая при этом требования законодательства, - уточнил Александр Косачев. - Это происходит по причине того, что существующие размеры административных штрафов за подобные правонарушения незначительны. Для граждан - в размере о полутора до трех тысяч, для должностных лиц - от пяти до десяти тысяч рублей.

ЗА НАРУШЕНИЯ ПРИДЕТСЯ ОТВЕЧАТЬ

Депутаты полагают, что размеры административных штрафов недостаточны и не позволяют должным образом противостоять распространению «лекарственной наркомании». Поэтому сейчас в донском парламенте прорабатывается вопрос о подготовке соответствующей законодательной инициативы.

В частности проектом предлагается выделить в отдельный состав административную ответственность за нарушение порядка продажи лекарственных препаратов, которые могут привести к наркотическому опьянению и подлежат предметно-количественному учету. При этом необходимо предусмотреть увеличение штрафов с дисквалификацией ответственных должностных лиц аптеки. Эти предложения готовятся совместно с Ириной Валерьевной.

– Несколько лет назад донской парламент уже выходил с аналогичными предложениями в Государственную Думу, но тогда мы столкнулись с определенными сложностями в поисках юридически точных формулировок, и работа застопорилась, - отметила Ирина Рукавишникова. - Сейчас появилась необходимость вернуться к этому вопросу. И здесь очень важно грамотно прописать новую норму, чтобы она не повторяла уже существующие правоотношения, а касалась именно той категории лекарственных веществ, которые пока что находятся у нас в «серой» зоне.

Сенатор поддержала законодательную инициативу и выразила готовность оформить ее юридически и внести на рассмотрение в Госдуму.