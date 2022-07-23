Ростовский урбанист рассказал, как проложить наземное метро из центра к старому аэропорту

Урбанист предложил сделать из городской электрички наземный метрополитен. Фото: предоставлено Артемием Зайцевым. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове урбанист предложил сделать из городской электрички наземный метрополитен. По его мнению, для этого нужно убрать грузовые поезда и продлить электричку в крупнейшие микрорайоны донской столицы. Руководитель сообщества «Урбанистика — Ростов-на-Дону» Артемий Зайцев рассказал корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону», каким образом можно проложить линию наземного метро до старого аэропорта и Вересаево.

СДЕЛАТЬ СТАНЦИЮ ЭЛЕКТРИЧКИ В ЗДАНИИ АЭРОПОРТА

- У нас министерство строительства Ростовской области занимается старым аэропортом, а министерство транспорта - городской электричкой, - говорит урбанист. - И они между собой не взаимодействуют. По крайней мере, я не видел предложений о том, чтобы в старый аэропорт ходила электричка. А, между прочим, старый аэропорт вместе с Вересаево, Верхней Александровкой и ЖК «Сокол Град» уже являются крупным центром формирования пассажиропотока. Поэтому эту историю можно рассматривать всерьез. Сейчас там есть два транспортно-пересадочных узла - архитекторы планировали один в районе здания аэровокзала, а второй — в самом конце аэропорта.

Проект продления лини городской электрички в Ростове. Фото: предоставлено Артемием Зайцевым.

Артемий Зайцев предлагает сделать в здании аэровокзала одну станцию наземного метро, а вторую станцию — в районе Вересаево. Таким образом, электричкой будет охвачено все население Александровки, Вересаево и старого аэропорта, считает собеседник.

КАК СТРОИТЬ: В ВЫЕМКАХ ИЛИ НА ЭСТАКАДАХ

По мнению урбаниста, новую линию городской электрички можно строить в выемках.

- Берется территория, на глубину 7 метров раскапывается яма и делается железнодорожный путь, - поясняет эксперт. - В этой выемке есть склоны. И все вместе это занимает очень небольшое место. Таким образом, можно построить наземное метро недорого. Мы просто вынимаем грунт, делаем дороги, пересечения, мосты и делаем дорогу. Это одна цена.

К другому варианту создания линии наземного метро можно прибегнуть, если территория будет распланирована, и не останется свободного места, - вместо панелей строить эстакады. Их возведение Артемий Зайцев оценивает в 6 миллиардов рублей за километр. Поэтому эстакады — это весьма недешевое удовольствие.

- Но если посчитать всю стоимость наземного метро от Левенцовки до старого аэропорта, то получается, что недорого, - подчеркивает урбанист. - Гораздо дороже обойдется строительство нового прямого метро. А так мы к действующей инфраструктуре присоединяем новый участок.

ЧТО ИЗОБРАЖЕНО НА ПРОЕКТЕ УРБАНИСТА

Свою идею Артемий Зайцев изложил в своем блоге «Урбанистика — Ростов-на-Дону». Там он изобразил в чертежах 3,5 километра эстакад. На эстакаде обозначены станции: двойная станция «ТПУ Старый аэропорт», содержащая отдельные пути для приема пригородных электричек и для городской электрички, и станция «парк Вересаево», охватывающая всю верхнюю Александровку, ЖК «Сокол-Град», ЖК «Вересаево» и дальнюю часть аэропорта, где нет трамвая. Урбанист предусмотрел продление электрички в сторону «Меги» и аэропорта Платов.

Городская электричка может соединить старый аэропорт и Левенцовку. Фото: предоставлено Артемием Зайцевым.

На одном из чертежей поезд сначала входит в Александровскую рощу, а потом выходит. То есть маршрут получается не тупиковый, а проходит через весь район и охватывает большое число пассажиров.

Если аналогично продлить линию городской электрички еще и до Левенцовки, то получится, что треть города живет непосредственно в зоне станций городской электрички. На предлагаемой схеме маршрутов наземного метро нет станций Кизитеринка (в нижней Александровке) и Первомайской (район ГПЗ-10), потому что грузовые поезда поедут через них в обход по Левому берегу, через Зеленый остров и Западный мост. Все проходящие пригородные электрички останутся. Поезда дальнего следования попадут на Ростов-Главный только через Батайск, и выезжать будут в пиковое время тоже через Батайск.

Вместо крюка на Ростов-Главный для дальних поездов в час пик можно рассмотреть остановку на станции Проточной. Фото: предоставлено Артемием Зайцевым.

В ЧЕМ РАЗНИЦА СКОРОСТНОГО ТРАМВАЯ И ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧКИ

Ранее власти анонсировали создание в Ростове-на-Дону скоростного трамвая. Но, по мнению Артемия Зайцева, скорость такого трамвая будет невысокой. Он считает, что если транспорт будет ездить со всеми остановками, то его скорость составит максимум 18 километров в час. Двигаться быстрее трамвай будет только на отдельных участках. Например, на проспекте Стачки, где остановок будет меньше, его скорость может увеличиться до 24 километров в час. И как раз этот транспорт и будет считаться городским скоростным трамваем.

- Но это крайне будет тяжело сделать, - объясняет урбанист. - Нужно будет пропускать остановки, обосабливаться, делать пересечения в разных уровнях. Это сложно и дорого. И вы при этом получаете только один участок. А трамвай длинный. Если сделать маршрут трамвая от старого аэропорта, то путь займет больше часа. И это будет уже далеко не скоростной транспорт. Сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы сделать скоростной участок на эстакадах, но это не есть «скоростной трамвай». поскольку он будет ехать медленно в центре и в Нахичевани.

Эксперт отмечает, что городская электричка будет двигаться быстрее и решит вопросы сообщения между дальними районами.

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