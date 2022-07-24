Убирают насекомых лопатой и выносят ведрами: в Ростовской области произошло нашествие комаров

В Таганроге многие страдают от звонцов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Таганроге жители жалуются на нашествие зеленых комаров. По вечерам люди наблюдают рои насекомых, а днем убирают их с дорог и выносят ведрами. Рассказываем, почему в Ростовской области стало так много насекомых и стоит ли их опасаться.

ДОРОГИ, УСЫПАННЫЕ КОМАРАМИ

Видео, на котором дороги города усыпаны комарами, появилось в социальных сетях. Зеленых насекомых так много, что кажется, будто территория заросла травой.

— Вы можете подумать, что это какой-то мох или зелень, но нет! Это десятки тысяч комаров! — объясняет автор ролика.

По словам таганрожца, убрать такое количество комаров не так-то просто, поэтому в ход идет лопата.

— Когда всё собрал, получилось несколько ведер утрамбованного ногами комариного паштета, — говорит мужчина.

Местные жители говорят, что это давняя проблема Таганрога. Летом здесь всегда много комаров, а с каждым годом их становится все больше и больше. Некоторые даже отказались от планов покупать дом в городе, испугавшись полчищ насекомых.

— Мы хотели недалеко дачу купить, домик, вода, газ... Уже ехали, думали: «Все, покупаем». А тут эти налетели… Короче, передумали, — говорит жительница Ростовской области.

Пока ситуация радует только рыбаков, которые используют звонцов в качестве приманки. Многих обилие комаров пугает.

- Шутить можно сколько угодно. Но нормальный человек понимает, что это ненормально, — считает таганроженка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин говорит, что количество комаров зависит от состояния местных водоемов. Звонцы откладывают яйца в водоемах, где в последующем и развиваются личинки. Чем больше загрязнена вода, тем быстрее личинки превращаются в имаго.

— В таких водоемах для у них много кормовой базы: детрита (отмершее органическое вещество – прим. ред.), бактерий, амеб. Они лучше питаются, быстрее развиваются.

Обычно личинками питается рыба, соответственно, сокращая их количество. Судя по всему, в водоеме рыбы не так уж много. Так что, обилие комаров — скорее, плохой знак для рыбаков, чем повод для радости.

При этом звонцы абсолютно безобидны. Они не кусаются и живут всего несколько дней, доставляя людям лишь временные неудобства.

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