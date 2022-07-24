Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 — 29 июля: ожидаются дожди и жара

Погода будет непостоянной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Ростове-на-Дону на неделю 25 — 29 июля будет непостоянной. Если в первые будни будет пасмурно, то ближе к выходным в город вернется жара. Публикуем подробный прогноз донского гидрометцентра.

25 июля существенных осадков не ожидается. Средняя скорость ветра будет составлять 6 — 11 метров в секунду. Ночью температура будет составлять +16 — +18 градусов, днем — +28 — +30 градусов. Высокая пожароопасность.

На следующий, 26 июля, пройдет небольшой дождь с грозой. Скорость ветра снизится до 5 — 10 метров в секунду. При грозе порывы могут усиливаться до 12 – 14 метров в секунду. Ночью на термометре будет +18 — +20 градусов, днем — +26 — +28 градусов.

27 июля осадки сохранятся. Снова прогнозируется гроза. Скорость ветра останется прежней. Ночью будет холоднее — до +16 градусов, а вот днем температура будет такой же, как и сутками ранее.

По данным «Яндекс.Погоды», в четверг, 28 июля, вернется жара. Столбик термометра может достигать +30 — +31 градус. Будет облачно с прояснениями. В пятницу, 29 июля, будет еще теплее — до +33. В течение последних двух дней недели осадки не ожидаются.

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