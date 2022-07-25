С какого возраста молодежь может взять ипотеку? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Наступило время, когда жилищный вопрос особенно остро стоит для вчерашних школьников и студентов, а также просто для молодых людей, которые хотели бы стать самостоятельными и отселиться от родителей. «КП - Ростов-на-Дону» попыталась разобраться, насколько сложно в нынешних условиях молодым заемщикам получить ипотеку на жилье и с какого возраста банки начинают принимать заявки на ипотеку. Ситуацию на рынке ростовской недвижимости прокомментировали руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая и директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко.

КОГДА ПОРА ИДТИ В БАНК ЗА ИПОТЕКОЙ

По словам руководителя Абсолют Банка в Ростове-на-Дону, если заемщику уже исполнилось 18 лет, он может получить ипотеку, даже если не имеет собственного дохода. Однако в этом случае ему необходимо привлечь созаемщиков, у которых есть подтвержденные доходы. В этой роли могут выступить родители или супруги.

- На сегодня наш банк - один из немногих в Ростовской области, которые позволяют привлекать созаемщиков. У нас их может быть до четырех, - отмечает Елена Водяницкая. - Причем ими могут выступать не только родственники. Если у потенциального клиента есть собственный доход и он хочет обойтись без привлечения созаемщиков, то в банке выдача ипотеки возможна с 21 года.

Ксения Рысенко объясняет эти возрастные условия получения ипотеки тем, что в этом возрасте молодые люди завершили обучение, начинают зарабатывать, а, следовательно, платежеспособны и риск невозврата денег уменьшается. Основные критерии, которыми оперируют банки, - платежеспособность заемщика и риски невозврата кредита.

МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ ЗАДУМЫВАЮТСЯ О СВОЕМ ЖИЛЬЕ

Согласно данным, которые приводит директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия», самая массовая категория заемщиков - люди в возрасте от 26 до 40 лет. На них приходится порядка 56% сделок. В то же время в общей структуре 20-25-летних немного - около 5%. В текущем году показатель немного снизился - до 4%. Текущий год показал, что 56% молодых заемщиков - это юноши, а 44% - девушки.

Руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая. Фото: пресс-служба Абсолют Банка

По словам Елены Водяницкой, в качестве созаемщиков молодые люди чаще всего привлекают не супругов, а родителей. В Абсолют Банке категория заемщиков в возрасте 45-50 лет довольно значительная. Многие из них как раз покупают первую недвижимость для своих детей, чтобы они жили отдельно.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ МОЛОДЫЕ ЗАЕМЩИКИ

По данным статистики, средний доход заемщиков в Ростове весной и в начале лета 2022 года составил около 70-100 тысяч рублей. Он складывается из доходов всех созаемщиков, которые участвуют в сделке. Чаще всего это 2-3 человека: ребенок и один родитель или оба. Если нужен созаемщик, кредитные учреждения запрашивают и сведения о доходах родителей. Обычно это происходит, когда за денежными средствами обращаются мужчина призывного возраста до 27 лет или молодые люди 18-20 лет.

- Если же рассматривать заемщиков-одиночек в возрасте от 21 года до 25 лет, то у них доход в среднем ниже - около 40-50 тысяч рублей, - рассказывает представитель банка. - Обычно им все же финансово помогают родители, но, разумеется, банк эту помощь не учитывает официально при рассмотрении заявки.

Такие клиенты выбирают более доступные по цене квартиры, например, студии в удаленных от центра районах, городах-спутниках.

ЧТО БРАТЬ - ПЕРВИЧКУ ИЛИ ВТОРИЧКУ?

При покупке квартиры сразу встает вопрос: в старом или новом фонде приобретать жилье? Директор департамента аналитики федерального девелопера Ксения Рысенко считает, что в этом случае важно отталкиваться от собственных потребностей, бюджета и характеристик ипотечного кредитования, а также от планируемого состава проживающих в квартире. При выборе недвижимости особое внимание стоит уделить инфраструктуре района. Важно, чтобы были доступны поликлиники, детские сады, школы, торговые центры, транспорт, места отдыха.

- В готовое жилье можно заселиться практически сразу после сделки, - объясняет руководитель ростовского Абсолют Банка Елена Водяницкая.- Но квартиры в новостройках отличаются более современными планировками и продуманной инфраструктурой. Проще найти квартиру-студию с метражом 20-30 квадратных метров, удобную для одного человека. Но выдачу ключей придется ждать до полутора лет.

В случае с новостройками следует заложить расходы на ремонт и отделку. Обычно эта статья расходов составляет 15-25% от стоимости жилья. Есть и ценовая разница: средняя стоимость квадратного метра готовых квартир в Ростове в июне достигла 92,6 тысячи рублей, а недвижимость в строящихся домах дороже - 97,8 тысячи рублей.

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ В МЕСЯЦ

Для молодых сейчас действуют несколько госпрограмм со сниженными ставками - льготная ипотека на покупку новостройки, семейная и военная ипотеки, а также ипотека для IT-специалистов и дальневосточная ипотека.

- Так, квартиру в новостройке можно приобрести в рамках госпрограмм по более низкой ставке, - поясняет Елена Водяницкая. - Абсолют Банк в рамках госпрограммы 2020-2022 снизил ставку до 6,35% годовых на весь срок. А по госпрограмме «Семейная ипотека» ставка еще ниже - 5,99% годовых. Главное условие такой ипотеки - чтобы у основного заемщика или созаемщика родился хотя бы один ребенок после 1 января 2018 года. По стандартным программам в банке ставка от 10,04%. Это почти прошлогодний, докризисный уровень. Но все равно по сравнению с гос- программами финансовая нагрузка будет выше.

Если же сравнивать размер ежемесячного платежа, то если заемщик взял ипотеку на сумму 3 миллиона рублей по ставке 6,35% годовых на срок 20 лет, то размер платежа составит 22,1 тысячи рублей в месяц. Если жилье приобретается по стандартной программе по ставке 10,04% годовых, то платеж увеличивается до 29 тысяч рублей.

КАКИЕ КВАРТИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ МОЛОДЫЕ

По словам руководителя Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елены Водяницкой, в последние месяцы у молодых ростовчан на пике популярности квартиры в новостройках за счет госпрограмм. Их доля составляет около 70%.

- По нашим данным, молодые заемщики чаще всего выбирают студии или однокомнатные квартиры с метражом 20-30 квадратных метров, - уточняет эксперт.

Нередко родители отправляют своих детей учиться в другие города, например, Москву или Санкт-Петербург, и приобретают квартиры в ипотеку там - с расчетом, что такая покупка выгоднее аренды, а потом или ребенок останется работать в мегаполисе, или жилье можно сдавать и получать доход. В Абсолют Банке такие «междугородные» сделки активно проводятся по государственным и стандартным программам, без всяких комиссий за то, что покупатель в одном городе, а квартира в другом.

КВАРТИРА С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ

- Приобретение собственного жилья - серьезный шаг в самостоятельную взрослую жизнь для молодого человека, - отмечает Ксения Рысенко. - Ипотека требует взвешенного и ответственного подхода. Для того, чтобы радость проживания в своей квартире не омрачалась, важно соблюдать несколько правил.

Директор департамента аналитики федерального девелопера «Неометрия» Ксения Рысенко. Фото: «Неометрия».

Во-первых, нужно брать кредит, платеж по которому комфортен с большим запасом. Благодаря льготным ипотечным программам новостройки, особенно с близким сроком сдачи, выглядят хорошим вариантом для приобретения. Во-вторых, выбирать нужно только надежного девелопера с хорошей репутацией. И, в-третьих, нужно подбирать ЖК или район, в котором уже есть или планируется создание инфраструктуры.

Руководитель Абсолют Банка в Ростове-на-Дону Елена Водяницкая советует молодым покупать первое жилье с прицелом на будущее. Даже если квартиру изначально планируется продать и переехать в более просторное жилье, то нужно задуматься о ликвидности. Лучше купить студию или квартиру, а не комнату в коммунальной квартире или бывшем общежитии. Статистика показывает, что большинство ростовских заемщиков выплачивает ипотеку досрочно - всего за 8-10 лет.