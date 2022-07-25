Мертвого дельфина выбросило на берег Азовского моря в Ростовской области

Мертвых дельфинов периодически находят на побережье Таганровского залива. Фото: группа "Это Ростов" в соцсети ВКонтакте

В разгар купального сезона отдыхающие нашли мертвого дельфина и змей на берегу Таганровского залива недалеко от села Маргаритово. Теперь видео с погибшим животным и пугающими рептилиями ростовчане активно обсуждают в соцсетях. «КП — Ростов-на-Дону» выяснили у зоолога, с чем может быть связана гибель животного, и стоит ли бояться змей на берегу.

ОТ ЧЕГО ГИБНУТ ДЕЛЬФИНЫ

Кадры с очередным погибшим дельфином в Азовском море появляются в ростовских соцсетях каждый год. Местные жители и приезжие отдыхающие периодически находят дельфинов-азовок, как их еще называют — черноморских морских свиней.

Среди причин гибели читатели называют и недостаточную соленость воды, и винты судов, под которые могут попасть азовки.

Как ранее объяснил читателям «КП — Ростов-на-Дону» доцент кафедры зоологии ЮФУ Сергей Дудкин, дело не в солености воды, и условия в Азовском море и Таганрогском заливе идеальны для этих дельфинов — и за счет температуры, и за счет богатой кормовой базы. Из нашего региона азовки уплывают в Черное море только в октябре-ноябре, когда вода станет значительно холоднее.

Как объяснил зоолог, люди могли найти животных погибших просто от старости и болезней. Но каждого найденного дельфина нужно осмотреть специалистам: если млекопитающее стало жертвой браконьера, повреждения на плотной шкуре сразу не увидишь.

— Каждый случай гибели азовок должен очень внимательно рассматриваться. Как и все дельфины, азовка занесена в Красную книгу, а за ее предумышленное убийство предусмотрена уголовная ответственность, — говорит ученый.

ОПАСНЫ ЛИ ЗМЕИ В ВОДЕ

Больше людей обеспокоил не мертвый дельфин, а живые змеи, которые извиваются в кадре с мелкой рыбкой в зубах.

Ростовчане боятся купаться в море, когда на берегу - змеи. Фото: группа "Это Ростов" в соцсети ВКонтакте

- Ужики охотятся. Что такого? - удивился читатель одного из местных пабликов. - Только купайтесь на нормальных оборудованных пляжах без мертвых дельфинов и змей в камышах.

- Поезжайте на море Лаптевых, там змей не будет! - шутит другой пользователь.

Некоторые читатели ужей даже змеями не называют, а другие напомнили, что даже неядовитая змея остается змеей. А зоолог окончательно разъяснил, стоит ли бояться местных змей в воде.

- В береговой полосе обитает, как правило, водяной уж. Он от обычного ужа отличается коричневато-серой окраской и характерным рисунком — шашечки более темные, чем остальной окрас, - объяснил Сергей Дудкин. - Это абсолютно безобидная змея.

Как правило, водяной уж охотится за мелкими рыбками и земноводными, уточнил специалист. И пугаться змеи в ее месте обитания отдыхающим не стоит.

- Как правило, водяные ужи очень пугливы и попытаются скрыться при виде человека. Но брать его в руки не рекомендуется, - предупредил зоолог. - Ужи — и водяной, и обычный — в случае опасности выделяют зловонную мочу с резким и неприятным запахом. Так что люди таких змей просто из брезгливости отбрасывают подальше.

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