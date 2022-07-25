Что будет с ценами на картофель и почему, рассказал ростовский эксперт по ценообразованию

Покупатели приготовились скупать картофель продукт мешками. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители Ростовской области хорошо помнят прошлогодний ажиотаж по поводу картофеля: его стоимость тогда подскочила с привычных 25-30 рублей за килограмм вдвое, а то и втрое. Покупатели скупали провизию мешками, а кое-где даже выстроилась километровая очередь.

Как объяснили тогда фермеры, из Москвы и северной столицы приезжали посредники, которые и создали такой спрос-ажиотаж.

Как в текущем году изменится цена килограмма картофеля в донском регионе, корреспонденту «КП-Ростов-на-Дону» рассказал советник президента и эксперт по ценообразованию областной Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрий Корнюш.

ФЕРМЕРЫ ГОТОВЯТСЯ ЗАРАБОТАТЬ

По словам эксперта, в 2022 году донские фермеры значительно увеличили площадь посадки картофеля из-за ожидания, что цена на него будет такой же высокой, как и в прошлом. Но ни тут-то было.

- В 2022 году все будет совсем наоборот, - отмечает специалист. - За счет увеличения площадей и объема выращенного картофеля цена на него будет значительно меньше, чем в прошлом году.

Уже сейчас сельхозпроизводители донского региона говорят о хорошем урожае. Так, у фермеров Семикаракорского района себестоимость картофеля составляет всего 15 рублей за килограмм. Недорогой картофель везут в Ростовскую область из Крыма, Херсонской области и Краснодарского края.

ПОЧЕМУ ПОДЕШЕВЕЛ

Согласно данным Ростовстата, в Ростове-на-Дону картофель только за июнь текущего года подешевел на 6 рублей. Так, если еще в конце мая килограмм этого овоща в городе обходился в 67,2 рубля, то к концу июня он уже стоил 61,2 рубля.

- Падение цен на картофель ожидается до 30 рублей за килограмм, - прогнозирует Юрий Корнюш. - И это при себестоимости в 15-20 рублей за килограмм.

Фермеры увеличили посадки картофеля из-за ожидания, что цена на него будет высокой. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В свою очередь перекупщики планируют продавать картофель в Москве и Санкт-Петербурге по цене 40-45 рублей за килограмм. И это с транспортировкой и упаковкой. Поэтому и изначальная цена у производителя должна быть еще ниже.

КОНКУРЕНТЫ АТАКУЮТ

По словам специалиста, сегодня первенство в производстве картофеля в Ростовской области принадлежит Семикаракорскому и Веселовскому районам. Картофель — это их овощная специализация.

Но есть еще один фактор, который может привести к снижению цены, - это привоз картофеля из Краснодарского края, Крыма и Херсонской области.

- Большая конкуренция, - поясняет эксперт. - Поэтому донская картошка должна быть хорошего качества, чтобы покупатель хотел приобрести именно ее.

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