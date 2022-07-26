В Азове - лук, а в Семикаракорске - картофель: Где в Ростовской области дешевле купить томаты и огурцы, а где - другие овощи

Основные районы-поставщики овощей на рынки Ростова расположены на юге Ростовской области., Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве, например, «ростовский помидор» - уже давно признанный знак качества. А он, на самом деле, вовсе никакой не ростовский, а кривянский или еще какой-нибудь.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала у советника президента и эксперта по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области Юрия Корнюша, откуда привозят овощи на рынки донской и не только столицы, а также какие овощные специализации есть у донских регионов.

САМЫЕ ОВОЩЕВОДЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

- Основные овощеводческие районы в Ростовской области — Багаевский, Семикаракорский. Веселовский и Азовский — расположены на юге региона, - уточняет специалист.

Овощи в Ростовской области выращивают как в парниках, так и в открытом грунте. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этих муниципальных образованиях овощи выращиваются на орошаемых землях на площади более 37 тысяч гектаров. Всего же ежегодно на Дону производят около 500 тысяч тонн. И есть перспективы расширения площадей посадки. Возделывание овощей ведется как в защищенном, так и в открытом грунте.

- У нас в регионе выращивают томаты, огурцы, зелень, бахчевые культуры, лук, капусту, сахарную свеклу и другие культуры, - отмечает Юрий Корнюш. - Однако перерабатывать и хранить эти продукты негде, поэтому часто их с этой целью развозят по ближайшим регионам.

ЧТО И ГДЕ

В Ростовской области исторически сложились две зоны мелкого товарного производства овощей. Первая из них расположена в Октябрьском районе, недалеко от Новочеркасска. Здешние фермеры из станиц Кривянской, Заплавской и Бессергеневской специализируются исключительно на выращивании томатов.

Ростовский помидор - в Москве уже признанный знак качества. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В этом деле они собаку съели. Ими вдоль и поперек отработаны технологии производства ранних томатов в пленочных теплицах — балаганах. Поэтому здесь хозяйства получают высокие урожаи продукции даже при минимальных затратах.

— Вторая зона находится в Багаевском районе, — продолжает эксперт. — Здесь на легких песчаных почвах всегда получали самый ранний урожай огурцов. Эту культуру выращивало практически все население района. И сейчас эта традиция успешно сохраняется.

На выращивании огурцов на Дону специализируется Багаевский район. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Азовский район лидирует по производству репчатого лука. А вот Семикаракорскому и Веселовскому районам принадлежит первенство в производстве картофеля. Здесь его выращивают больше всего, поэтому здесь он и дешевле.

Семикаракорский и Веселовский районы - центры производства картофеля на Дону. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

ЧТО МЕШАЕТ РАЗВИТИЮ

Несмотря на успехи в производстве овощей, по мнению Юрия Корнюша, существуют и факторы, сдерживающие развитие овощеводства в донском регионе. Один из главных — трудности с реализацией овощной продукции. Также негативно сказывается на развитии отрасли периодическое перепроизводство отдельных видов овощных культур.

- Сейчас существует острая потребность в создания объединения производителей и переработчиков продукции в виде ассоциации, некоммерческого партнерства или другой формы, - считает эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты. - Такая ассоциация могла бы координировать объемы и ассортимент овощей, способствовать сбыту готовой продукции, вырабатывать ценовую политику и готовить законодательные предложения по овощеводству. Решать вопрос логистики в регионе, в конце концов.

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