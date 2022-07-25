Ростовская область не вошла в ТОП-5 российских регионов по выращиванию фруктов

Ежегодно на Дону производят более 110 тысяч тонн фруктов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Общая площадь садов в Ростовской области — около 25 тысяч гектаров. Ежегодно на Дону производят более 110 тысяч тонн фруктов: яблок, груш, слив, черешни и вишни.

Однако большинство старых садов уже выкорчевана, а новые - только-только высаживаются. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала у советника президента и эксперта по ценообразованию донской ТПП Юрия Корнюша, в каких районах Ростовской области больше всего выращивают фруктов, и где в регионе скоро будут цвести новые сады.

КТО В РОССИИ ЛИДЕР ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ФРУКТОВ

Если смотреть статистику по производству фруктов в целом по стране, то Ростовской области нет в пятерке лидеров по выращиванию фруктов.

Так, по данным Минсельхоза РФ, в число регионов с самым высоким уровнем самообеспечения плодово-ягодной продукцией входят Кабардино-Балкария (220,1%), Краснодарский край (81,8%), Волгоградская область (75,35), Республика Адыгея (73,2%) и Республика Крым (56,2%).

- В то же время лидерами по закладке новых садов являются Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Белгородская область и Чеченская республика. - продолжает собеседник. - А в число регионов-лидеров по ореховым насаждениям вошли Краснодасркий край, Республика Крым, Республика Адыгея и Республика Ингушентия.

При этом сейчас в России наблюдается дефицит внутреннего производства яблок, а это — 1 миллион тонн, а самообеспеченность яблоками составляет всего 25%.

КТО ЗАНИМАЕТСЯ ВИНОГРАДОМ

Лидерами же по площади виноградных насаждений в России, по данным Росстата, являются Республика Дагестан, где виноградники занимают 24,8 тысячи гектаров, Краснодарский край с 24,4 тысячи гектаров виноградников, Республика Крым с 18,2 тысячи гектаров и Ставропольский край с 6,3 тысячи гектаров. В Ростовской области под виноградники отдано 3,75 тысячи гектаров.

В 2022 году федеральная поддержка виноградарства на Дону увеличена до 64 миллионов рублей. Властями региона были сохранены областные субсидии в размере 6 миллионов рублей для уходных работ на виноградниках так называемых автохтонных или местных сортов, а на приобретение сельхозтехники выделено 8 миллионов рублей.

В Ростовской области под виноградники отдано 3,75 тысячи гектаров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По словам первого замгубернатора Ростовской области Виктора Гончарова, донской регион обладает необходимым потенциалом для развития виноградарско-винодельческой отрасли, являясь одной из территорий, где сохранены автохтонные сорта винограда. Именно этот фактор делает Ростовскую область винодельческим регионом. По данным донского минсельхозпрода, виноград на Дону возделывают 17 сельхозтоваропроизводителей, среди которых - 9 организаций и 8 частных фермеров. Также в регионе насчитывается 14 лицензированных производителей винодельческой продукции. В первом квартале 2022 года здесь было произведено более 730 тысяч бутылок вина, что на 72% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

ГДЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ САЖАЮТ НОВЫЕ САДЫ

По данным донского минсельхозпрода, площадь под плодовыми культурами в плодоносящем возрасте в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах донского региона составляет 3,6 тысячи гектаров. Их них подкосточковыми культурами занято 1,2 тысячи гектара, семечковые занимают 2,4 тысячи гектаров, а ягодники - порядка 60 гектаров. Ежегодно площади под плодовыми культурами только увеличиваются.

Как отмечает Юрий Корнюш, для плодоводства наиболее перспективны Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Каменский, Мартыновский, Неклиновский и Семикаракорский районы Дона.

Благодаря господдержке в прошлом году в Ростовской области в два раза был превышен план по закладке молодых садов — они появились на территориях общей площадью в 213 гектаров. Закладку молодых садов и ягодников провели 12 сельскохозяйственных организаций региона. На участках земли в 4,5 гектара были заложены питомники. Но в то же время в 2021 году было раскорчевано 22 гектара «старовозрастных» садов, «уходные» работы были произведены на 700 гектарах.

СКОЛЬКО САДОВ ПОЯВИТСЯ В 2022 ГОДУ

На Дону сейчас ведется активная закладка садов интенсивного типа, на шпалере, с использованием капельного орошения, что позволит садоводам получать стабильные урожаи высококачественной продукции.

- Так, только в текущем, 2022 году, планируется высадить еще 200 гектаров новых садов, - рассказал эксперт. - Из областного бюджета на эти цели выделяется 98,8 миллиона рублей.

Самый высокий уровень самообеспечения плодово-ягодной продукцией в Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае, Волгоградской области, Адыгее и Крыму. Фото: Ангелина НАЗАРЧУК

Рабочие будут проводить закладку садов в осеннее время, после наступления благоприятных погодных условий. Например, в одном из хозяйств Цимлянского района планируется заложить в текущем и следующем году порядка 40 гектаров новых сливовых садов.

Именно это хозяйство вместе с местным перерабатывающим предприятием несколько лет назад начало первым производить российский чернослив. А в 2021 году площадь цимлянских сливовых садов уже составляла 186 гектаров. Из них в плодоносящем возрасте — более 75 гектаров. Урожай по итогам прошлого года достиг почти 340 тонн, при урожайности 45 центнера с гектара.

В любом случае, развитию садоводства и виноградарства на Дону нужно время - новые сады и виноградники только разбиты. Ожидать богатого урожая следует, как минимум, года через два-три.

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