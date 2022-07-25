В Ростовской области пенсионерке пообещали "замять" дело о ДТП за 300 тысяч рублей

Мошенница сообщила о том, что дочь женщины стала виновницей ДТП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские Семикаракорского района Ростовской области поймали мошенницу, которая по телефону выманила у 75-летней пенсионерки 300 тысяч рублей, чтобы замять дело о дорожно-транспортном происшествии.

Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ростовской области.

"ДОЧЬ СБИЛА ПЕШЕХОДА"

Как выяснилось, звонившая представилась сотрудницей органов внутренних дел Семикаракорского района и рассказала, что дочь пенсионерки якобы сбила пешехода. Спасти от тюрьмы виновницу аварии помогут только 300 тысяч рублей, которые немедленно необходимо передать нужному человеку.

Недолго думая, наивная пенсионерка согласилась на эти условия и передала названную сумму сразу же приехавшему к ней неизвестному мужчине. И только после этого потерпевшая набрала номер своей дочери...

Тут она узнала, что никакого ДТП не было, а ее дочь никого не сбивала. Только тогда женщина поняла, что ее обвели вокруг пальца, и обратилась в полицию.

БОЛЕЕ ОПЫТНАЯ ПЕНСИОНЕРКА

В ходе розыска мошенницы семикаракорские полицейские задержали 43-летнюю жительницу Матвеево-Курганского района, которая оказалась причастна еще к одному аналогичному случаю. Так, лжеполицейская позвонила другой пожилой женщине и снова представилась сотрудницей органов внутренних дел.

Мошеннице не удалось обмануть другую пенсионерку. которая не поверила новости о ДТП. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мошенница сообщила о том, что дочь женщины стала виновницей ДТП, и выдвинула ей аналогичное требование - крупная сумма денег.

Но эта пенсионерка уже неоднократно слышала, что преступники подобным образом выманивают у граждан деньги и решила все-таки проверить информацию, набрав дочери. И не зря - родственница в это время находилась дома и ни в какое дорожно-транспортное происшествие не попадала. Так бдительной гражданке удалось избежать потери солидной суммы из семейного бюджета.

Сейчас в отношении задержанной возбуждены уголовные дела о покушении на мошенничество и о мошенничестве. Она заключена под стражу.

КСТАТИ

Сотрудники полиции объяснили пострадавшим, почему схема с новостью о ДТП срабатывает. А она до боли проста: неизвестный звонит и шокирует новостью о том, что ваш родственник стал виновником ДТП с тяжкими последствиями, избил человека или попался на сбыте крупной партии наркотиков и ему грозит уголовная ответственность.

Собеседник убеждает жертву в правдивости своих слов, называя персональные данные или марку автомобиля и предлагает заплатить крупную сумму, чтобы вызволить родственника из беды. И потерпевшие, шокированные новостью, молниеносно переводят деньги звонящему. Они даже не успевают позвонить близкому и уточнить у него все детали.

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