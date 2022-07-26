Ростовчанка едва не задохнулась, накрасив губы помадой

Как оказалось, раньше этой помадой ростовчанка никогда не пользовалась. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ростовчанка едва не погибла после того, как накрасилась новой помадой. Когда губа стала неестественно увеличиваться в размерах прямо на глазах, и стало трудно дышать, 23-летняя девушка набрала 112. Врачи «скорой» еле откачали пациентку. Об этом рассказал врач неотложки Владимир Ненашев.

- Этот случай был в апреле. Девушка накрасила губы новой помадой. Почувствовав неприятные ощущения, она посмотрела в зеркало и очень испугалась. Губы распухли буквально на глазах. Особенно, верхняя. Все говорило об аллергической реакции. И, как результат, отек Квинке, - вспоминает медик, который претендует на звание за самого народного героя скорой помощи Ростова (голосование вот уже вторую неделю идет на сайте rostov.kp.ru).

Как оказалось, раньше этой помадой ростовчанка никогда не пользовалась. А такая ситуация возникла сразу после нее.

- Решили, что у нее аллергия, - продолжает собеседник. - Быстро провели соответствующую терапию. Сделали укол.

По словам доктора, опасность аллергических реакций заключается в том, что они развиваются стремительно. За минуты и даже секунды. Если человек знает, что у него бывает аллергия на что-то, то должен быть вдвойне осторожен при использовании новых средств, в которых могут присутствовать аллергены.

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